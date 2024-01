Ronda de Comodines NFL 2024: clasificados, partidos, cruces y fechas del Wild Card de los Playoffs

Se terminó la temporada regular de la NFL en Estados Unidos y ahora toca pasar a la etapa más emocionante de todas: los Playoffs 2024. Y el primer paso rumbo al Super Bowl es la Ronda de Comodines. Aquí te contamos todos los detalles.

En esta primera etapa de la segunda parte del torneo de fútbol americano más importante del mundo, 12 equipos buscarán avanzar a la Ronda Divisional, donde solo dos equipos ya están clasificados por haber sido los mejores de la temporada regular: Baltimore Ravens y San Francisco 49ers.

Ronda de Comodines NFL 2024: los cruces del Wild Card

En la Conferencia Americana tenemos tres partidos entre Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers; Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins; Houston Texans vs. Cleveland Browns.

Mientras que en la Conferencia Nacional, tendremos los siguientes duelos: Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers; Detroit Lions vs. Los Angeles Rams; Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles.

Ronda de Comodines NFL 2024: Días y horarios de los pratidos del Wild Card

Houston Texans vs. Cleveland Browns: Sábado 13 de enero - 16:30 USA ET

Kansas City Chiefs vs. Miami Dolphins: Sábado 13 de enero - 20:15 USA ET

Buffalo Bills vs. Pittsburgh Steelers: Domingo 14 de enero - 13:00 USA ET

Dallas Cowboys vs. Green Bay Packers: Domingo 14 de enero - 16:30 USA ET

Detroit Lions vs Los Angeles Rams: Domingo 14 de enero - 20:15 USA ET

Tampa Bay Buccaneers vs. Philadelphia Eagles: Lunes 15 de enero - 20:15 USA ET

¿Qué canales de TV transmiten la Ronda de Comodines 2024 de la NFL?

Tres de los seis partidos se podrán ver por ESPN y Star+, el resto solo se podrá a través de canales y plataformas como Peacok, CBS, Paramount+ y Fox.

Los partidos que van por Star+ / ESPN son Texans vs Browns, Lions vs Rams y Buccaneers vs Eagles.