Gesto solidario: Shaquille O’Neal regaló una lavadora y una secadora a una familia venezolana [VIDEO]

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal tuvo un noble gesto con una familia venezolana, a la que le regaló una lavadora y una secadora. Este hecho se ha hecho viral en las redes sociales, donde todos destacan el gran corazón del exbasquetbolista.

Dos ciudadanas venezolanas, madre e hija, se encontraban haciendo compras en la tienda The Home Depot, especializada en artículos para el hogar, ferretería y materiales de la construcción; cuando les avisaron que ‘Shaq’ se encontraba en el lugar.

Las mujeres abordaron al exjugador, para saludarlo y pedirle una fotografía. “¿Qué están comprando?”, le preguntó Shaquille O’Neal a las mujeres, quienes replicaron: “Una lavadora y una secadora”.

En respuesta, ‘Shaq’ promete hacerse cargo de la cuenta. “Yo pago eso”, dijo la exestrella de baloncesto, generando júbilo entre las ciudadanas venezolanas.

“Dios mío, mami. Nos va a pagar la lavadora y secadora. No puedo creerlo”, señaló la más joven. “Bendiciones, bendiciones”, repetía la otra, incrédula por el gesto del exjugador.

Cabe mencionar que Shaquille O’Neal se encontraba en la tienda grabando el video de su canción I know I got it, que horas después difundiría en las redes sociales.



Shaquille O’Neal went to Home Depot & bought this family a washer & dryer machine!



Respect! ❤️👏 pic.twitter.com/aw8UVi37qV — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) June 14, 2023

Un gran corazón

Esta no es la primera vez que Shaquille O’Neal tiene un gesto solidario. Por ejemplo, el año pasado regaló una furgoneta a un matrimonio con nueve hijos. En otra oportunidad, ayudó a comprar los muebles a una mujer cuya casa se había incendiado.

En agosto pasado, en una entrevista para la revista People, el exjugador reveló que tener estos gestos es una de las cosas más gratificantes. “Lo que más me gusta hacer es cuando estoy en Best Buy, Walmart, si veo a un niño, le doy algo que veo que está mirando”, comentó.