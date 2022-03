Shaquille O'Neal se confiesa: "El médico me dijo que podría morir" | Fuente: AFP

Shaquille O’Neal ha sido uno de los jugadores más recordados de la NBA, debido a su gran capacidad física como pívot y los campeonatos obtenidos como el oro en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 o el Campeonato Mundial en Canadá en 1994.

Sin embargo, recientemente O’Neal reveló que tuvo un problema de salud que pudo costarle la vida, según el médico que lo trató.

Shaquille O’Neal y el problema de salud que pudo costarle la vida

Shaquille O’Neal contó a la revista GQ que tuvo un trastorno llamado CBOTBD, el cual en un inicio se manifestó cuando su barriga iba más allá de su cinturón: “Es el 'Síndrome de Charles Barkley sobre el cinturón'. Me levantaba y me iba a trabajar, me relajaba, comía lo que fuera. No estaba prestando atención. Un día miré hacia abajo y dije: 'Maldición'. Mi barriga sobresalía mucho de mi cinturón”.

O’Neal manifestó que cuando era jugador, siempre se hacía exámenes médicos, pero durante su retiro, esto no fue prioridad. Sin embargo, cuando decidió ir el médico, éste le reveló que padecía apnea del sueño, la cual produce que la respiración se detenga, lo que podría traerle problemas graves como la muerte.

“Cuando juegas, vas al médico para que te revise y te haga un examen físico. Pero yo no he jugado en 11 años, así que, si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no? Así que cuando volví al médico, después de tanto tiempo, había algunas cosas que ni siquiera sabía. Te dice: 'Oye, tío, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías, contó.





Finalmente, Shaquille O’Neal contó que el médico le recomendó ya no usar más analgésicos, y todo su estilo de vida cambió cuando le mencionaron que podría morir: "Añadió: 'tus riñones están algo débiles. No más analgésicos'. Era dependiente de los analgésicos, no adicto. Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, solo para ponerme en marcha. Pero ya no lo tomo. Cuando te golpean con esa palabra de tres letras que comienza con D y termina con E (refiriéndose a la palabra muerte), las cosas cambian. Tomé una de las mejores decisiones y ya no tengo el síndrome, he mejorado mucho”.

El premio Oscar a Shaquille O’Neal

Recientemente, “The Queen of Basketball”, producido y promocionado por Shaquille O’Neal y Stephen Curry, ganó el premio Oscar a Mejor documental corto, emulando ambos lo conseguido por el fallecido jugador de la NBA, Kobe Bryant.