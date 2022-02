Cooper Kupp de Los Angeles Rams fue elegido como el Jugador Más Valioso | Fuente: AFP

Este domingo Los Ángeles Rams vencieron por 23-20 a Bengals por la final de la Super Bowl y el Jugador Más Valioso fue Cooper Kupp. Por su parte, el jugador habló tras esta victoria que signfica el segundo Super Bowl del equipo.

"La manera en como lo preparamos (el partido), confiamos en nosotros, no me siento merecedor de esto, estoy agradecido con todos los que están alrededor. Estoy agradecido con todos, a muchos que me han empujado para crecer, me retaron, me motivaron y estoy agradecido por todo eso", dijo Kupp tras el partido.

Como se recuerda, el jugador Cooper Kupp terminó con ocho recepciones y 99 yardas (92 por aire), anotando dos touchdowns, incluyendo el que le dio la ventaja a su equipo sobre el final del choque. Asimismo, Kupp, receptor de su equipo, tuvo una gran temporada ya que fue también fue elegido como el Jugador Ofensivo del Año y fue elegido el favorito de la final de la Super Bowl.

Por su parte, Kupp también tuvo cuatro atrapadas, una carrera de siete yardas para una conversión en cuarta oportunidad en la serie ganadora del juego, lo que le permitió a los Rams tomar el control y dar vuelta al resultado.