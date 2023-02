Patrick Mahomes tiene 27 años | Fuente: AFP vía Getty Images | Fotógrafo: KEVIN C. COX

Patrick Mahomes, mariscal del campo de los Kansas City Chiefs, aseguró este miércoles que se inspira en LeBron James y trata de "aprender lo más posible" de la estrella de Los Ángeles Lakers, que logró este martes el récord absoluto de puntos en la historia de la NBA.



"Hablamos de vez en cuando (con LeBron) y trato de aprender lo más posible. Su récord te inspira porque no era algo que estaba persiguiendo, era algo que no pensaba que fuera posible, simplemente siguió trabajando cada día y lo consiguió", dijo Mahomes en una rueda de prensa en Glendale (Arizona), donde se jugará el próximo domingo el Super Bowl contra los Philadelphia Eagles.



"Y sigue jugando a altos niveles, es algo legendario, ves a un chico que trabaja tan duro a diario y alcanza el récord de puntos. Es un gran anotador, pero no es ni siquiera uno que solo anota puntos, trabaja para ganar títulos y alcanza objetivos que nadie pensaba que se podrían lograr", agregó.



A sus 38 años, LeBron superó el martes contra los Oklahoma City Thunder el récord de puntos en la NBA (38.387), que lucía Kareem Abdul-Jabbar desde hace 39 años.







En Glendale, Mahomes sigue trabajando para completar su recuperación después de unas molestias en el tobillo derecho que arrastra desde la ronda divisional de los 'playoffs' contra los Jacksonville Jaguars.



"No creo que lo sepamos (su estado de forma) hasta el partido, estoy mejor, me muevo mejor que la semana pasada. Sigo sometiéndome a la rehabilitación e intento acercarme al 100 %. Estaré mejor, tendré más movilidad y veremos en el partido cuánto estaré cerca del 100 %", afirmó.



El mariscal de campo de los Chiefs, campeón del Super Bowl en 2020, destacó el nivel de la defensa de los Eagles y consideró que el equipo de Nick Sirianni ha hecho un "gran trabajo, en particular en los 'playoffs'".



A nivel personal, aseguró que su objetivo es terminar su carrera sin tener "remordimientos".



"Lo que persigo es no tener remordimientos cuando termine mi carrera. Tengo clara la suerte que tengo por estar aquí. Cuando termine mi carrera, quiero saber que lo he dejado todo en el campo", aseguró.



También se rindió ante el liderazgo de su compañero Travis Kelce, cuya ética laboral es un ejemplo a seguir para el resto del equipo.

(Con información de EFE)