Tras más de un año de inactividad profesional debido a la pandemia de la COVID-19, la surfista peruana Mafer Reyes volvió a las competencias cumpliendo un destacado papel en el Mexi Log Fest 2021 en México, torneo en el que participan las principales tablistas del mundo.

Mafer Reyes, que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la modalidad de longboard, finalizó entre las 16 mejores del certamen al llegar a la instancia de cuartos de final. Incluso, en uno de sus heats, compartió serie con Honolua Blomfield de Hawaii, dos veces campeona mundial.

“Yo tenía que adaptarme al sistema de evaluación del torneo, uno por las tablas, porque son un tipo de tablas diferentes por peso y tienes que correr sin pita, y también porque no te dicen los puntajes de las olas. Así que yo misma tuve que ponerle puntos a mis olas sin que me digan los jueces”, explicó la deportista de 23 años.

Mafer Reyes y un nuevo sueño en los Panamericanos

En el Mexi Log Fest compitió en el estilo clásico del longboard, el cual no era su especialidad. “Me costó muchísimo, me dieron la tabla y la verdad me costó un mes. Me siento muy contenta con el rendimiento que he tenido”, contó.

Mafer Reyes se enfoca hacia sus principales torneos en los próximos años, uno de ellos los Juegos Panamericanos del 2023 en Chile, donde aspira a conseguir la medalla de oro. Así también, competir en la World Surf League en Estados Unidos, que empezaría en setiembre próximo.





