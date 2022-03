Perú se corona bicampeón Sudamericano Junior de Tabla por equipos | Fuente: DIFUSIÓN - gob.pe

El surf peruano vuelve a tener campeones. La selección junior de tabla defendió los títulos ganados anteriormente y se convirtió en bicampeón del Campeonato Sudamericano Juvenil Chapadmalal en equipos.

Este campeonato se realizó en la playa Honu Beach, Mar de Plata en Argentina, con participaciones destacadas dentro del equipo.

Los campeones peruanos en Sudamericano Junior de Tabla por equipo

9 surfistas peruanos llegaron a las finales en el Campeonato Sudamericano Juvenil Chapadmalal, teniendo a Catalina Zariquiey entre las más destacadas, al haber ganado los títulos sub 14 y sub 16. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se manifestó por medio de su twitter oficial y felicitó a Zariquiey por los campeonatos obtenidos: “¡CAMPEONA! Nuestra surfista Catalina Zariquiey ganó en las categorías sub 14 y sub 16 del Campeonato Sudamericano Juvenil en Mar del Plata, Argentina. ¡Arriba Perú!”.





Asimismo, Juan Diego Ríos obtuvo el Oro en Sub 18, mientras que Bastian Pierce consiguió el Oro en la categoría sub 14, ambos dejando al Perú en alto en estas categorías del surf: “¡Perú en la cima! Nuestro surfista Bastian Pierce se corona campeón en la categoría sub 14 del Sudamericano Juvenil en Mar del Plata, Argentina”, fue el mensaje publicado por el IPD.





Por otro lado, la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) publicó en su web oficial las felicitaciones al equipo: “Gran trabajo de la Selección Junior quienes destacaron con un alto nivel de surfing y competencia. Agradecimiento especial al Jefe de Entrenadores; Magoo de la Rosa Toro y Entrenador Junior; Roberto Meza. A los padres de familia por todo el acompañamiento y apoyo a sus hijos”.

Asimismo, FENTA destacó el desempeño del equipo peruano: “Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) y el Instituto Peruano de Deporte (IPD) los felicita por su gran desempeño en esta competencia y por lograr el título de Bicampeones Sudamericanos en equipos, ¡Arriba Perú!”.

Los surfistas campeones y finalistas en sus categorías

La Federación Deportiva Nacional de Tabla publicó la relación de surfistas que llegaron a las fases finales en este campeonato sudamericano:

Sub 14 Varones:

Bastian Pierce - ORO

Adrián de Osma 4to lugar

Sub 14 Damas:

Catalina Zariquiey - ORO

Sub 16 Varones:

Alejandro Bernales - PLATA

Sean Goldszmidt - BRONCE

Sub 16 Damas:

Catalina Zariquiey - ORO

Camila Sanday - 4to lugar

Sub 18 Varones

Juan Diego Ríos - ORO

Mariano Maugere - PLATA

Sub 18 Damas

Urpi Torres - 4to lugar