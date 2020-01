Lolo Jones, atleta campeona del mundo, dice que llega en desventaja a Tokio 2020 por ser virgen | Fuente: Twitter

El nombre de la atleta Lolo Jones sonó con fuerza en el mundo del atletismo cuando en Valencia (2008) logró coronarse con el título mundial en 60 metros valla de pista cubierta. Dos años después, volvería a campeonar en esta categoría, pero en 2012 marcaría un punto muy importante en su carrera al anunciar que era virgen y que así se mantendría hasta llegar al matrimonio.

Ya con 37 años y en plena preparación para Tokio 2020, Lolo Jones confesó recientemente en una entrevista para Kevin Hart que esa declaración no debió producirse. "Fue un error", dijo la estadounidense. Sin embargo, en dicha charla volvería a hacer un descargo sobre su vida íntima.

La atleta dijo sentirse en desventaja con miras a su preparación para los Juegos Olímpicos porque no tiene relaciones sexuales. "Tengo un mayor nivel de intensidad porque no tengo ninguna liberación de estrés. Todos me dicen que estoy estresada. Tener relaciones sexuales realmente te ayuda como atleta. Es bueno para tus hormonas. Así que estoy corriendo en desventaja", contó Jones.