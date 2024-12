Vinicius Junior aprovecha la pausa navideña de LaLiga para acudir a un partido de la NBA

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero brasileño Vinicius Junior -del Real Madrid- viajó a Estados Unidos, aprovechando la pausa de LaLiga por las fiestas navideñas.

El ganador del premio The Best 2024, aficionado al baloncesto, fue visto este miércoles, 25 de diciembre, en el mítico Madison Square Garden, donde presenció el duelo entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

La franquicia neoyorquina compartió en sus redes sociales un pequeño clip, en el que se ve al brasileño saludando al público. “Qué bueno verte, Vinicius”, es el mensaje que acompaña el video.

Más temprano, Vinicius Junior publicó en sus redes sociales algunas fotografías de su estadía en Estados Unidos, junto con un saludo navideño a sus seguidores.



Triunfo de los Knicks

Los New York Knicks consiguieron un trabajado triunfo 117-114 sobre los San Antonio Spurs, en el primer partido del 'NBA Christmas Day', tradicional jornada de la liga estadounidense en la que se disputan cinco partidos de alto voltaje.

La fecha navideña de la NBA la completan llamativos duelos como Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves, Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers, Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers y Phoenix Suns vs. Denver Nuggets.