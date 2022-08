Alberto Nonino se volvió viral por su participación en el Mundial de Atletismo Sub20 | Fuente: Captura

Después de grandes exhibiciones en la categoría absoluta, World Athletics organiza el Mundial de Atletismo Sub 20, el cual se lleva a cabo en Cali, Colombia.

Los mejores atletas de la categoría se reúnen en territorio cafetero, donde muchos ya llamaron la atención del mundo por su gran rendimiento, aunque también se dieron casos por situaciones inéditas, como le ocurrió al italiano Alberto Nonino.

Alberto Nonino, deportista que compite en diversas ramas del atletismo y una de las grandes proyecciones en Italia a sus 18 años, apareció en una de las series para afrontar los 400 metros clasificatorios en Cali 2022.

Ubicado en el quinto carril, Nonino tuvo un buen arranque tras el disparo. Los primeros metros lo colocaban como un firme aspirante a los primeros lugares, aunque su prioridad era consguir el mejor tiempo posible para avanzar a la final.

Así fue la carrera de Alberto Nonino en el Mundial de Atletismo

Con el transcurso del tramo, el italiano Alberto Nonino comenzó a realizar maniobras poco habituales en los atletas. El deportista llevó hasta cinco veces la mano derecha al short.

¿Qué sucedió? Alberto Nonino utilizó una indumentaria holgada, la cual es característica en el fondismo. El italiano no llevaba calzoncillos, por lo que durante la carrera sufrió más de un percance.

¿Alberto Nonino corrió sin calzoncillos?

El video de la carrera de Alberto Nonino se convirtió en viral en redes sociales. Además, esta situación particular de no portar calzoncillos fue un factor para interrumpir su veloz paso inicial y terminó la serie en el último lugar.

El italiano se pronunció a través de sus redes sociales por el incidente y calificó como un “incidente” el capítulo que protagonizó en los 400m del Mundial de Atletismo Sub20.

“Debo aclarar que obviamente fue un accidente y les digo que ya no es necesario que me envíen enlaces de varios blogs. Ahora me estoy riendo de eso, pero inmediatamente después estaba muy mal y agradezco a mis amigos y familiares que me ayudaron a superar lo que pasó unas horas después. Gracias por la atención”, escribió a través de su cuenta de Instagram.





