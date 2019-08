El portal 8chan se hizo famoso por albergar contenido y conversaciones de la extrema derecha | Fuente: (Foto: Tomada del video de Watkins Xerxes/8chan)

El Congreso de Estados Unidos citó a declarar al dueño de la web 8chan, Jim Watkins, para que comparezca el 5 de septiembre, en el marco trabajos sobre cómo frenar los contenidos extremistas en internet.

La página 8chan es blanco de críticas luego de conocer que un hombre publicara un texto racista en esa página justo antes de matar a 22 personas en El Paso, en Texas.

1. ¿Qué es 8chan?

El portal 8chan se hizo famoso por albergar contenido y conversaciones de la extrema derecha.

Desde comienzos de año, tres autores de tiroteos publicaron textos en esa plataforma: el supremacista blanco que asesinó a 51 personas en mezquitas en Nueva Zelanda, un antisemita que atacó una sinagoga en California con saldo de un muerto y el responsable de la matanza de El Paso, que apuntaba a hispanos.

"En los últimos años, contenido extremista violento ha proliferado en pequeñas y grandes redes sociales. Al menos tres actos de violencia extremista perpetrados por supremacistas blancos estuvieron vinculados con 8chan en los últimos seis meses", dijo el Comité en un comunicado.

2. ¿Quién es el dueño de 8chan?

El actual propietario de 8chan, Jim Watkins, calificó de "siniestros" y "cobardes" los intentos de cerrar su foro en internet, acusado de difundir mensajes de odio relacionados con las recientes matanzas en Estados Unidos.

En un vídeo publicado en YouTube, Jim Watkins, que vive en Filipinas, aseguró que los mortíferos ataques del fin de semana en las ciudades estadounidenses de Dayton y El Paso fueron una "tragedia".

No obstante, Watkins insiste en que 8chan no ha violado ninguna ley y dedica la mayor parte de su vídeo a criticar los intentos de cerrar su foro, conocido por albergar publicaciones de extremistas de ultraderecha, misóginos y defensores de teorías conspiratorias de todo tipo.

"Es un comportamiento siniestro. La nuestra es una de las últimas compañías independientes que ofrece un lugar para que escribas tus pensamientos sin tener que preocuparte de si son ofensivos para uno u otro grupo", afirma.

3. Cortan lazos

La empresa de seguridad e infraestructura digital Cloudflare decidió que no seguirá prestando sus servicios a 8chan, por lo que será más difícil que el tablero de mensajes se mantenga en línea. Su CEO Matthew Prince calificó el sitio como "un pozo de odio".

Watkins, que se ha visto obligado a forzar la desconexión del foro para evitar ciberataques masivos, acusó a Prince de crearle un "inmenso daño". Pese a ello, aseguró que ya está buscando formas de reactivar 8chan, comunidad que cuenta con un millón de usuarios.

El creador de la página, el también estadounidense y residente en Filipinas Fredrick Brennan, lamentó haberle pasado las riendas a Watkins, su exsocio, y celebró el cierre del portal, esperando que esta vez sea definitivo.

4. Posiciones

Mark Potok, un investigador del Centre for Analysis of the Radical Right, consideró totalmente apropiado que las compañías privadas dejen de prestar servicios a sitios web como 8chan.

8chan es "un sumidero de gente incitándose a toda forma de violencia, no solo violencia contra la gente de color sino también contra mujeres y más", dijo Potok.

"La aplicación de la ley debería permitir controlar 8chan y lugares parecidos sin violar los derechos de las personas", explicó.

5. 8chan: plataformas oscuras

Según datos del Buró Federal de Investigación (FBI), el 27 % de los autores de tiroteos masivos en Estados Unidos en los últimos años interactuaron "de forma significativa" en internet con otros usuarios antes de llevar a cabo las matanzas, en su mayoría en plataformas "oscuras" del estilo de 8chan. (AFP y EFE).