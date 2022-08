Al menos 5 muertos en el incendio de un hospital en el centro de la India | Fuente: AFP

Al menos cinco personas fallecieron y otras once resultaron heridas, tres de ellas en estado grave, en un incendio en un hospital privado este lunes en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India, afirmó a Efe una fuente policial.



"Hasta ahora han muerto cinco personas y otras tres se encuentran en estado grave y están recibiendo tratamiento", indicó el superintendente jefe de Policía de la zona donde tuvo lugar el suceso, Akhilesh Gaur, en la ciudad de Jabalpur.



Además de los tres heridos de gravedad, otras ocho personas sufrieron lesiones menores, añadió Gaur, antes de precisar que unas quince personas, entre pacientes y trabajadores, se encontraban en el pequeño hospital cuando comenzó un incendio cuyo origen todavía no ha sido establecido.



"Estamos investigando la fuente del incendio", zanjó.



La televisión delhí NDTV emitió imágenes del exterior del hospital envuelto en llamas y bajo una espesa columna de humo, mientras varios camiones de bomberos trataban de sofocar el fuego.



El jefe de Gobierno de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, recurrió a Twitter para informar sobre la "triste noticia de un horrible incendio" en el centro de salud.



"Estoy en contacto continuo con la administración local y el colector (a cargo del distrito). He ordenado al secretario jefe que supervise el incidente, no se están escatimando esfuerzos para ayudar y rescatar" a los atrapados, añadió, antes de anunciar compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos.

Siniestros constantes

Los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales.



Uno de los últimos incendios de importancia en el país asiático tuvo lugar el pasado 4 de junio, cuando al menos ocho personas murieron y otras 15 resultaron heridas en una planta química en el estado norteño de Uttar Pradesh



Según los últimos datos oficiales disponibles, en 2020 se registraron en la India 9.329 incendios accidentales en edificios gubernamentales, colegios, residencias y otros lugares, más de un centenar de ellos en fábricas. En estos siniestros 9.110 personas murieron y 468 resultaron heridas.

EFE