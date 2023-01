Hasta 2017, los hombres homosexuales no podían donar sangre en Alemania | Fuente: EFE

El ministro de Sanidad de Alemania, Karl Lauterbach, anunció hoy su intención de enmendar la ley por la que los hombres homosexuales deben cumplir una serie de requisitos específicos para que se les permita donar sangre.



"Si alguien puede convertirse en donante es una cuestión de conductas de riesgo y no de orientación sexual. En este tema no debe producirse tampoco una discriminación encubierta", declaró el ministro socialdemócrata al grupo de medios "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"La Cámara Federal de Médicos debe comprender por fin lo que en la vida social constituye el consenso desde hace tiempo", agregó.



Hasta 2017, los hombres homosexuales no podían donar sangre en Alemania, supuestamente por su mayor riesgo de contraer enfermedades transmisibles por la sangre, una regulación que ese año fue modificada para excluir solo a aquellos que hubieran mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses.



En 2021 este plazo fue reducido por la Cámara Federal de Médicos a cuatro meses sin relaciones sexuales "con una pareja nueva o con más de una pareja sexual".



No obstante, este criterio también ha sido criticado como discriminatorio puesto que las personas heterosexuales sólo están vetadas en este plazo si tienen "cambian de pareja con frecuencia".



"La orientación sexual y la identidad de género no pueden suponer criterios de exclusión", reza el borrador de la enmienda elaborado por el Ministerio de Sanidad, según "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

De acuerdo con este texto, el riesgo del potencial donante sólo puede ser determinado en base a su comportamiento individual y no en base a características del colectivo al que se le adscribe.

AJUSTES A LA NUEVA LEY

Está previsto que la modificación de la Ley de Transfusiones entre en vigor el 1 de abril y que la Cámara Federal de Médicos cuente con un plazo de cuatro meses para ajustar sus regulaciones según corresponde.



El año pasado se advirtió desde el ámbito sanitario que el aprovisionamiento de donaciones de sangre a medio plazo no está garantizado debido al envejecimiento demográfico y a la escasa disposición de los jóvenes a donar.



Según datos de septiembre de 2022, en Alemania se necesitan a diario unas 15.000 conservas de sangre para tratar a pacientes y para garantizar esta cifra sería preciso a medio plazo duplicar el número de donantes.

EFE