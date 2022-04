| Fuente: AFP | Fotógrafo: RONALDO SCHEMIDT

La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, reiteró este martes el compromiso de su país con Ucrania y confirmó la autorización para el envío de tanques tipo Gepard, en el marco de una conferencia en la base estadounidense de Ramstein.



A la conferencia asisten el secretario de Defensa de EEEUU, Lloy Austin, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, los ministros de Defensas de buena parte de los países de la UE y el ministro de Defensa Ucraniano.



"Me alegro que de este encuentro salga una fuerte señal de seguridad con Ucrania y me alegro que por iniciativa tuya, querido Lloyd, el encuentro se realice en Alemania", dijo Lambrecht.



Luego la ministra alemana resaltó la "brutalidad" de las tropas rusas y subrayó la necesidad de una ayuda coordinada a Ucrania.



En ese contexto, Lambrecht recordó el aumento del presupuesto militar alemán, la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para el gasto en Defensa y los envíos de armas y confirmó la autorización de envío de tanques Gepard de las existencias del consorcio Krauss-Maffei Wegmann (KMW.



"Ante una guerra de agresión brutal nos hemos despedido de una política de contención en cuanto a la exportación de armas en zonas de guerra y de conflicto, ante todo para ayudar a Ucrania. No fue fácil pero fue una decisión respaldada por la mayoría de nuestra población", dijo.



En un primer paso, dijo Lambrecht, se enviaron armas pertenecientes al ejército alemán, como misiles anti aéreos. Sin embargo, las capacidades del ejército son limitadas por lo que se ha pasado a autorizar el envío de otros equipos por parte de la industria, como es el caso de los Gepard.



Además, Lambrecht señaló la decisión de ofrecer formación al ejército ucraniano, en territorio alemán, en el uso de determinadas armas.

Hacer frente a Vladimir Putin

Según Lambrecht la principal razón para hacer frente a Putin es la cohesión por lo que la ayuda a Ucrania tiene que ser coordinada, sin salidas en solitario.



"Putin creyó que los aliados occidentales iban a dividirse con la guerra. Ocurrió lo contrario. La coalición diplomática que ofrece resistencia y apuesta por el orden basado en el derecho abarca todo el mundo", aseguró.



Alemania, según Lambrecht, viene ayudando a Ucrania con armas, con munición y con bienes humanitarios.



"Ha habido críticas a Alemania. Pero las cifras dicen otra cosa", dijo.



"Para mi es importante que sigamos marcando juntos y no nos dejemos dividir", agregó.(EFE)