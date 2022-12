Se reportó tiroteo en el noreste de Australia | Fuente: EFE

Dos policías y un civil murieron este lunes por disparos en un tiroteo en una zona rural del estado de Queensland, en el noreste de Australia, informó la cadena pública ABC.



Las tres muertes se produjeron después de que la policía acudiera tras una llamada a una propiedad rural en Wieambilla, en la región de Western Downs, a unos 270 kilómetros al oeste de Brisbane, alrededor de las 16:45 hora local (06:45 GMT).



Durante el tiroteo, dos policías locales fueron asesinados a tiros en el lugar, mientras que otro resultó herido y un cuarto se cree que resultó ileso.



"Es una tragedia para nuestra comunidad que un par de jóvenes policías han sido asesinados a tiros", dijo Paul McVeigh, el alcalde de Western Down, al diario The Guardian.



Algunos vecinos relataron a la cadena ABC que escucharon los disparos de un arma semiautomática dentro de la vivienda que había estado deshabitada hasta la semana pasada.



De momento, la policía no ha conseguido detener al presunto autor de los disparos, que según el medio local The Courier Mail, vestía de camuflaje y que encuentra a la fuga.



Los agentes han acordonado la zona y han declarado una alerta ante el "incidente" que continúa en proceso.

EFE