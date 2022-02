La ómicron aumenta los casos en Chile | Fuente: EFE

El avance de la contagiosa variante ómicron en Chile, uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo, ha disparado el número de muertes e ingresos de pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI), que hasta ahora se mantenían estables.



Desde su llegada en diciembre, la variante ha elevado los infectados diarios hasta cifras nunca vistas y recientemente provocó una escalada de los enfermos en UCI hasta los 720, un panorama que no se daba desde agosto de 2021, cuando el país se encontraba saliendo de una grave segunda ola que obligó a confinar al 90 % de la población.



"Los nuevos ingresos son en su mayoría gente que no ha recibido ninguna vacuna contra la COVID-19 o no han completado su esquema de vacunación", lamentó en rueda e prensa el ministro de Salud, Enrique Paris.



También se registraron en las últimas 24 horas cifras elevadas de fallecidos (162) y casos nuevos (36.635), que dejan el balance total en 2,5 millones de casos totales y 40 273 muertes.



La tasa nacional de positividad, que marcó un récord histórico del 26,7 % esta semana, llegó este jueves a 26,1 %, siendo las regiones con más incidencia Coquimbo (centro-norte) y las sureñas Araucanía y Los Ríos.



Pese a ello, Paris explicó que el drástico aumento en el número de casos nuevos que empezó en enero se ha ralentizado, lo que implica "una luz de esperanza".



"Hoy tenemos un 18 % de aumento de casos en la última semana, muy por debajo del 81 % de incremento registrado la semana pasada", detalló.



El bioquímico Marcelo Alarcón, académico de la Universidad de Talca, señaló a Efe que la ómicron es una variante que eleva los casos muy rápidamente, pero que también los hace decaer "a gran velocidad".



"A mediados de febrero llegaremos al 'peak' de contagios y a partir de ahí caerán los infectados nuevos y los ingresos a UCI", señaló.



Una situación de colapso de la red hospitalaria, como la que se registró en abril de 2020, es "muy improbable" porque "esta variante no provoca cuadros tan graves", agregó el experto.



Aunque no se plantea nuevos confinamientos ni el cierre de fronteras, el Gobierno ha reducido aforos en la mayor parte de las regiones.



La ómicron avanza a pesar de que Chile es uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo: más del 92 % de la población (19 millones de habitantes) tiene un esquema completo de dos dosis o dosis única, y más de 12,6 millones de personas han recibido ya la tercera inyección.



El Gobierno ha iniciado también la administración masiva de cuartas dosis a los mayores de 55 años, a los que seguirán los mayores de 18 años a partir de marzo.



La vacuna más usada es CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, aunque también se administran en menor medida Pfizer/BioNtech, AstraZeneca y Cansino.

EFE







