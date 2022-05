La Presidenta de la Convención Constituyente, María Elisa Quinteros, presenta oficialmente el borrador de la nueva constitución, en el Monumento Nacional Ruinas de Huanchaca en Antofagasta, norte de Chile. | Fuente: AFP

Chile abrió este lunes el último capítulo del proceso constituyente con la presentación del borrador de la nueva Constitución a la Comisión de Armonización, encargada de realizar la corrección final de la ley, que deberá estar lista en julio.



El monumento Ruinas de Huanchaca, en Antofagasta (norte), fue el escenario de la emotiva ceremonia de entrega del texto, que culminó al atardecer con aplausos y abrazos entre los miembros de la Convención.



"Hoy cumplimos una meta que se veía lejana, pero que hoy se hace realidad con la presentación formal del borrador de nueva Constitución", celebró la presidenta de la Convención, la epidemióloga y académica María Elisa Quinteros.



“Ha sido un proceso difícil, a veces incomprendido. No hemos estado exentos de errores, pero podemos decir que hemos cumplido el encargo del pueblo chileno en tiempo y forma”, agregó durante la cita, a la que acudieron diversas autoridades regionales.



Después de 10 meses de arduo trabajo y sesiones maratónicas, el pleno cerró un boceto que consta de 499 artículos y que podría, si se aprueba en un plebiscito de salida, sustituir a la ley fundamental actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



"Un Chile más justo"

Crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medioambiente o engrosar los derechos de los pueblos indígenas, que hasta ahora no habían sido incluidos en ningún proceso constituyente, son algunos de los temas que vertebran la propuesta.



El objetivo de un gran número de constituyentes fue engrosar los derechos sociales con respecto a la Carta Magna actual -de marcado corte neoliberal- y responder a las demandas de las masivas protestas por la igualdad de 2019, que dejaron una treintena de fallecidos y miles de heridos.



“Con estas normas comenzamos a construir un Chile más justo, que mira a los ojos", agregó Quinteros.



Para el constituyente socialista Pedro Muñoz "la gran mayoría de los chilenos se va a sentir reflejado en el texto porque por primera vez se ha constituido de manera democrática, amplia y plural".



El gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó también los principios regionalistas que recoge el borrador: “Tenemos un centralismo sordo, que no escucha el susurro que nace de los territorios. Por eso es muy relevante que (los constituyentes) vinieran acá", dijo.



El texto, en cambio, no genera devoción entre los constituyentes conservadores (minoría en la convención), que lo califican de "partisano" e "indigenista" y llaman directamente a rechazarlo en el plebiscito de salida.



El descontento con la propuesta constituyente también quedó reflejado en los muros de las Ruinas de Huanchaca, que amanecieron con pintadas con un graffiti que decía “Convención culiá”.

¿Qué viene ahora?

A partir del martes comenzarán a trabajar los 40 miembros de la Comisión de Armonización, que tendrán menos de un mes para proponer mejoras a la redacción en cuanto a gramática y coherencia jurídica, detectar posibles contradicciones y eliminar contenido repetido.



En paralelo, también trabajarán la Comisión de Preámbulo, encargada de elaborar el texto que abre la Carta Magna, y la Comisión de Normas Transitorias, a cargo de los artículos que regularán la transición entre una Constitución y la otra.



Posteriormente tendrán lugar las votaciones finales y se presentará el texto a la ciudadanía el 4 de julio.



Encuestas ajustadas

Durante meses, los sondeos arrojaron que la opción de aprobar el nuevo texto en el plebiscito de salida -el próximo 4 de septiembre- era la mayoritaria, sin embargo, los resultados son cada vez más ajustados.



La encuesta Pulso Ciudadano expuso en la víspera que un 42,7 % de la población votaría en contra, mientras que un 27,8 % estaría a favor.



Fue en marzo cuando, por primera vez, los resultados se dieron la vuelta en varias encuestas, encendiendo las alarmas tanto de la Convención Constitucional como del gobierno del progresista Gabriel Boric.



"(Estos resultados) son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso", señaló entonces el jefe de Estado chileno, uno de los firmantes del acuerdo político que dio paso al inicio del camino constituyente.

