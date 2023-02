La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, habla en una conferencia de prensa sobre el supuesto globo espía chino que fue derribado por un avión de combate de la Fuerza Aérea de EE. UU.. | Fuente: EFE

El Gobierno chino afirmó hoy que los países latinoamericanos por los que sobrevoló la segunda aeronave china detectada por el Pentágono “entienden” que no “representa ninguna amenaza”.



“China siempre se rige por la legislación internacional, no representamos amenaza para ninguno de esos países y estos así lo entienden”, afirmó este lunes la portavoz de Exteriores Mao Ning en la rueda de prensa diaria del departamento.



Los países sobre los que se ha detectado el paso de la aeronave son Costa Rica, Colombia y Venezuela, según diferentes fuentes.



Según Mao, el dirigible “pertenece a China”, se emplea “para pruebas de vuelo con motivos civiles" y "se vio afectado por las condiciones meteorológicas, además de su limitada capacidad de maniobrabilidad, lo que provocó su entrada no intencionada en el espacio aéreo de países latinoamericanos”.



El pasado viernes, el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, anunció que EE.UU. había detectado un segundo dirigible, tras el descubierto el jueves en el espacio aéreo estadounidense, pero sobre los cielos de Latinoamérica.



China no había realizado comentarios al respecto de este segundo supuesto “globo espía” hasta este lunes.

Tensión entre EE.UU. y China

La crisis de los “globos espía” se agudizó este sábado después de que EE. UU. derribara, por orden directa del presidente estadounidense, Joe Biden, la aeronave china que llevaba varios días sobrevolando el país norteamericano.



En respuesta a la maniobra, China expresó una profunda “insatisfacción y protesta” al considerar que EE. UU. “sobrerreaccionó” por usar la fuerza para abatir la aeronave que sobrevolaba su espacio aéreo.



El descubrimiento del primero de estos “globos espías” en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín y ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático el pasado fin de semana.





Pekín, que afirma que el dispositivo tiene fines civiles, acusó a Estados Unidos de haber "sobreactuado" mediante el uso de la fuerza y dijo que "se reserva el derecho" de tomar represalias.



En Estados Unidos, la oposición republicana criticó al presidente Joe Biden por no haber tenido una respuesta más firme y rápida.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, defendió la actuación del gobierno, ya que afirmó que permite "maximizar la recolección de información".

Schumer informó que el Senado va a recibir un informe clasificado el 15 de febrero.

El exjefe del Estado Mayor estadounidense Mike Mullen, preguntado en la cadena ABC sobre si personas del ejército chino podrían haber querido desbaratar la visita de Blinken, dijo: "Claramente, creo que es el caso".

También desacreditó la versión de que el globo se desvió de su curso.

"No fue un accidente, fue deliberado", afirmó.

La visita de Blinken hubiera sido la primera de un jefe de la diplomacia estadounidense a China desde la gira de Mike Pompeo en 2018. (Con información de EFE y AFP)