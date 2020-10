Los investigadores creen que el cambio climático hizo a Homo vulnerable y desventurado en el pasado, y esto puede ser simplemente sucediendo de nuevo. | Fuente: AFP

De las seis o más especies diferentes de humanos primitivos, todas pertenecientes al género Homo, solo el Homo sapiens ha logrado sobrevivir.



Ahora, un estudio publicado en la revista 'One Earth' que combina el modelado climático y el registro fósil en busca de pistas sobre lo que llevó a todas esas extinciones anteriores sugiere que el cambio climático, la incapacidad para adaptarse al calentamiento o al enfriamiento de las temperaturas, probablemente jugaron un papel importante en sellar su destino.



"Nuestros hallazgos muestran que a pesar de las innovaciones tecnológicas que incluyen el uso de fuego y herramientas de piedra refinada, la formación de redes sociales complejas y, en el caso de los neandertales, incluso la producción de puntas de lanza pegadas, ropa ajustada y una buena cantidad del intercambio cultural y genético con Homo sapiens, las especies de Homo del pasado no pudieron sobrevivir al intenso cambio climático", explica Pasquale Raia, de la Università di Napoli Federico II, en Italia.



"Se esforzaron mucho, se dirigieron a los lugares más cálidos a su alcance cuando el clima se enfrió, pero al final nada de eso fue suficiente", relata.



Para arrojar luz sobre extinciones pasadas de especies de Homo, incluidas 'H. habilis', 'H. ergaster', 'H. erectus', 'H. heidelbergensis', 'H. neanderthalensis' y 'H. sapiens', los investigadores se basaron en un emulador climático pasado de alta resolución, que proporciona temperatura, precipitaciones y otros datos de los últimos 5 millones de años.



También buscaron una extensa base de datos de fósiles que abarca más de 2 750 registros arqueológicos para modelar la evolución del nicho climático de las especies Homo a lo largo del tiempo. El objetivo era comprender las preferencias climáticas de esos primeros humanos y cómo reaccionaban a los cambios climáticos.



Sus estudios ofrecen evidencia sólida de que tres especies de Homo, 'H. erectus', 'H. heidelbergensis' y 'H. neanderthalensis', perdieron una parte significativa de su nicho climático justo antes de extinguirse. Así, informan de que esta reducción coincidió con cambios bruscos y desfavorables en el clima global. En el caso de los neandertales, las cosas probablemente empeoraron aún más por la competencia con 'H. sapiens'.



"Nos sorprendió la regularidad del efecto del cambio climático --recuerda Raia--. Fue muy claro, para las especies extintas y solo para ellas, que las condiciones climáticas eran demasiado extremas justo antes de la extinción y solo en ese momento en particular".



Raia señala que existe incertidumbre en la reconstrucción paleoclimática, la identificación de restos fósiles a nivel de especies y el envejecimiento de los sitios fósiles, pero apunta que las principales ideas "son válidas bajo todos los supuestos".



Los hallazgos pueden servir como una especie de advertencia para los humanos hoy en día, ya que nos enfrentamos a cambios climáticos sin precedentes, señala.



"Es preocupante descubrir que nuestros antepasados, que no eran menos impresionantes en términos de poder mental en comparación con cualquier otra especie de la Tierra, no pudieron resistir el cambio climático --resalta--. Y descubrimos que justo cuando nuestra propia especie está cortando la rama en la que estamos sentados causando el cambio climático. Personalmente, tomo esto como un mensaje de advertencia atronador. El cambio climático hizo a Homo vulnerable y desventurado en el pasado, y esto puede ser simplemente sucediendo de nuevo".



(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS



'Espacio vital': En este programa, el Dr. Elmer Huerta explica en qué consiste la reinfección de un estadounidense de la COVID-19, que suscita nuevos interrogantes sobre la adquisición de una inmunidad.