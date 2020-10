El intercambio de fauna entre América del Norte y del Sur | Fuente: Europa Press

Hace millones de años, cuando el istmo de Panamá surgió del mar para unir a América del Norte con América del Sur, los mamíferos pudieron cruzar en ambas direcciones, pero en intensidad desigual.



Para explorar los orígenes de esta drástica asimetría, que ha desconcertado a los paleontólogos, investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), el Centro de Biodiversidad Global de Gotemburgo e instituciones colaboradoras analizaron datos fósiles de ambos continentes.



Sus resultados, publicados recientemente en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), muestran que la razón principal por la que hay más mamíferos de ascendencia norteamericana en América del Sur que viceversa, fue la extinción desproporcionada de mamíferos sudamericanos durante el Gran Intercambio Biótico Americano que siguió a la formación del istmo. Esto redujo la diversidad de mamíferos nativos que podían dispersarse hacia el norte.



"Este intercambio de fauna puede verse como un experimento natural: dos continentes, cada uno con su propio tipo de animales, se conectaron por un estrecho puente terrestre, lo que permitió migraciones masivas en ambas direcciones", comentó Juan Carrillo, becario de STRI y autor principal del estudio en el Museo Nacional de Historia Natural de París. "Nuestra investigación muestra cómo ocurrieron estas migraciones y que los mamíferos sudamericanos tuvieron más extinciones. El efecto de este intercambio todavía es evidente hoy".



Casi la mitad de los mamíferos que existen hoy en día en América del Sur descienden de inmigrantes norteamericanos. Sin embargo, solo el 10% de los mamíferos de América del Norte se derivan de antepasados sudamericanos, como las zarigüeyas, los puercoespines y los armadillos. Algunas posibles explicaciones para esta mayor extinción de mamíferos sudamericanos durante el intercambio podrían ser cambios en el hábitat y un aumento en la depredación y la competencia.



Las diferencias entre los depredadores de cada continente podrían haber influido. América del Sur tenía depredadores semejantes a los marsupiales, un grupo que incluye a las zarigüeyas, con grandes caninos como los gatos de dientes de sable. Cuando los depredadores norteamericanos o "carnívoros", como zorros, felinos y osos, llegaron con dientes carnívoros más especializados y cerebros más grandes, los mamíferos nativos de América del Sur se volvieron más susceptibles a la depredación. Esto podría haber contribuido a las mayores tasas de extinción. Para entonces, los marsupiales depredadores sudamericanos también habían desaparecido.



"Sospechamos que la emigración de los llamados carnívoros a América del Sur podría haber sido una de las causas de la alta extinción de los mamíferos sudamericanos", comentó Soren Faurby, profesor titular de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y coautor del estudio.



"Los carnívoros parecen ser depredadores más eficientes que los marsupiales, posiblemente debido a dientes carnívoros más especializados o cerebros más grandes, y muchos de los mamíferos nativos de América del Sur seguramente no sobrevivieron a esta invasión de depredadores más eficientes", agregó.



(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS





'Espacio vital': En este programa, el Dr. Elmer Huerta explica que los virus en aerosol pueden permanecer suspendidos en el aire durante muchos segundos u horas, como el humo, y ser inhalados.