El líder norcoreano Kim Jong Un (centro) asistiendo a un gran desfile militar realizado en la Plaza Kim Il Sung en Pyongyang para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del Ejército Popular Revolucionario de Corea. | Fuente: AFP

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha dicho durante un gran desfile militar celebrado el lunes en Pionyang que ampliará la capacidad armamentística nuclear "a la mayor velocidad", según medios estatales norcoreanos citados por la agencia sureña de noticias Yonhap.



Kim Jong-un hizo hincapié en que Pionyang se preparará de manera exhaustiva para poder emplear la disuasión nuclear en cualquier momento y advirtió que cualquier fuerza extranjera que busque una confrontación militar "dejará de existir".



"Nuestra misión esencial es disuadir para evitar un escenario de guerra pero no podemos permitir que nuestras armas nucleares se limiten solo a prevenir una guerra esperando a que se genere una situación que deseamos no ver nunca en esta tierra", añadió Kim Jong-un.



El líder norcoreano Kim Jong Un (centro) visitando el cementerio de los Mártires Revolucionarios en Pyongyang para conmemorar el 90 aniversario de la fundación de la Corea Ejército Popular Revolucionario. | Fuente: AFP

Desfile por 90 aniversario del ejército norcoreano

El discurso tuvo lugar durante un gran desfile militar que se celebró en la noche del lunes para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del ejército norcoreano y en el que, a falta de que los medios norcoreanos publiquen imágenes, se cree que participaron unos 20.000 efectivos y cientos de piezas de armamento, incluyendo misiles balísticos, según lo captado por los satélites.



Los analistas esperaban que el desfile se celebrara en torno a la medianoche del domingo al lunes, aunque la lluvia que cayó en Pionyang al parecer obligó a aplazarlo.



Fuentes cercanas al asunto ya adelantaron a la agencia Yonhap que el desfile arrancó en torno a las 22.00 del lunes hora local (13.00 GMT del lunes).



El líder norcoreano Kim Jong Un (segundo a la izquierda) asistiendo a un gran desfile militar celebrado en la plaza Kim Il Sung en Pyongyang para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del Ejército Popular Revolucionario de Corea. | Fuente: AFP

El aniversario llega en un momento en que Corea del Norte, que sigue totalmente aislada del exterior por la pandemia, está realizando un número récord de pruebas de armas, incluyendo la primera de un misil balístico intercontinental (ICBM) en cinco años, de cara a completar un programa de modernización armamentística aprobado el año pasado.



A su vez, los satélites llevan semanas captando preparativos para lo que se cree que será la primera prueba nuclear de Pionyang desde 2017.



En Seúl, que viene respondiendo a su vez con el desarrollo de nuevos activos armamentísticos, asumirá el poder en dos semanas su nuevo presidente, el conservador Yoon Suk-yeol, que ha prometido mantener una actitud menos tolerante con el país vecino del norte.

(Con información de EFE)

