"Una posibilidad muy real de hambruna" en Corea del Norte, dice la relatora de la ONU para Derechos Humanos

La relatora especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmón, se mostró este viernes preocupada por los testimonios que ha recabado de personas que recientemente han huido del país y que apuntan a la "posibilidad muy real" de una hambruna.



"Alguna información sobre la situación (en Corea del Norte) que he recibido ha sido alarmante. He recibido información indicando una posibilidad muy real de hambruna entre la población más vulnerable", explicó Salmón en una rueda de prensa celebrada a Seúl con motivo de su primer viaje al Sur, donde ha hablado también con funcionarios y activistas.



"Una persona huida recientemente me contó el precio de los productos básicos se había multiplicado por seis o siete veces a principio de 2021", añadió la letrada peruana con respecto a la situación en el país, completamente cerrado al exterior desde enero de 2020 debido a la pandemia y señalado internacionalmente por las violaciones de derechos básicos por parte del régimen que lo gobierna.



Aunque la situación parece haber mejorado, el exhaustivo cierre fronterizo y la paranoia del régimen de Corea del Norte para evitar la entrada del coronavirus hizo que el empobrecido país redujera en torno a un 90 % la importación de productos básicos procedentes de su principal socio comercial, China.



"Con el cierre de fronteras estoy preocupada con la situación de ese 40 % de la población que sufrían de inseguridad alimentaria antes de la propagación de la COVID-19", afirmó la relatora, que accedió al cargo el pasado 1 de agosto.



El exhaustivo cierre fronterizo y la paranoia del régimen de Corea del Norte para evitar la entrada del coronavirus hizo que el empobrecido país redujera en torno a un 90 % la importación de productos básicos. Foto: Una fotografía difundida por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-Un, vistiendo un uniforme de mariscal blanco, durante una sesión de fotos con los oficiales y soldados en Pyongyang. | Fuente: EFE

El estricto cierre de las fronteras, en las que se ha redoblado la seguridad, también ha motivado que el número de personas que puedan ir y venir de China o huir permanentemente de Corea del Norte se desplome -el año pasado solo llegaron al Sur 63 frente a las más de 1.000 de 2019-, por lo que obtener información fiable sobre la situación en el país, dijo Salmón, será uno de los grandes desafíos de su mandato.

"Víctimas de la violación de derechos humanos"

La abogada aseguró que esta visita se ha centrado casi exclusivamente en escuchar a sus interlocutores -"muchos de ellos, víctimas de la violación de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte)"- y que su prioridad será "escuchar, hablar y aprender" de estas víctimas, que constituirán el centro de su mandato.



Durante su visita, Salmón ha subrayado la necesidad de poner una especial atención en las mujeres y niñas de Corea del Norte, quienes, recordó, han experimentando con especial dureza el impacto de la pandemia en su país.



"Estoy decidida a llamar más la atención sobre las experiencias de mujeres y niñas, a mejorar la comprensión de sus necesidades específicas y a entender mejor las adversidades que encaran en la RPDC", aseveró.



Salmón, doctora en derecho internacional por la Universidad de Sevilla (España), es la primera mujer en ostentar este cargo creado en 2004 y la segunda hispanohablante después del abogado argentino Tomás Ojea Quintana, a quien ha sucedido como relatora.

(Con información de EFE)

