"¿Cómo puede ser que no haya nadie entrenándose contra ataques de aviones no tripulados de Corea del Norte?",dijo el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, a su ministro de Defensa, Lee Jong-sup. | Fuente: AFP/EFE

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, reprendió este miércoles a su ministro de Defensa, Lee Jong-sup, por la operación fallida para derribar y capturar los cinco drones norcoreanos que se infiltraron en el espacio aéreo nacional el pasado lunes.



"¿Cómo puede ser que no haya nadie entrenándose contra ataques de aviones no tripulados de Corea del Norte? Hubo muchos incidentes similares en el pasado, así que, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora?", le dijo Yoon al titular de Defensa durante una reunión informativa celebrada hoy en relación a incursiones de drones norcoreanos en 2014 y 2017.



"Básicamente, ¿me estás diciendo que no hubo un entrenamiento adecuado y que no hicimos nada?", le espetó también, según un funcionario citado por la agencia Yonhap que estuvo presente en el encuentro.



El lunes los cinco drones traspasaron la frontera entre las dos Coreas y uno de ellos llegó a sobrevolar el norte de Seúl antes de retornar al Norte.



El ejército sureño desplegó aviones para seguir y derribar los otros cuatro en torno a la isla de Ganghwa, frente a la frontera marítima occidental, pero les acabó perdiendo el rastro.



"No logramos derribarlos"

El Estado Mayor Conjunto (JCS) ya se disculpó ayer por el fracaso en la operación y argumentó la dificultad de derribar drones con envergaduras de menos de tres metros y el peligro de dañar a la población civil.

"Lamentamos el hecho de que, aunque nuestro ejército detectó y rastreó los drones, no logramos derribarlos", explicó en un comunicado el director jefe de operaciones del Estado Mayor Conjunto (JCS), Kang Shin-chul.



En una reunión posterior con su Gabinete, Yoon volvió a insistir hoy en la necesidad de crear cuanto antes una unidad específica de drones que emplee la tecnología más avanzada en lo que se refiere a aviones no tripulados furtivos.



Tras la incursión norcoreana Seúl envió a su vez drones al Norte para tomar imágenes de instalaciones militares.



Estos intercambios llegan en un momento de máximos históricos de tensión en la península coreana tras un año en el que Corea del Norte ha realizado un número récord de pruebas de armas y en el que el Sur y EE.UU. han retomado las grandes maniobras militares y desplegado activos estratégicos estadounidenses de manera transitoria.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La licenciada Emil Blondet Gálvez, psicóloga señaló que las personas sienten miedo y se genera un impacto tremendo en la persona. Si bien indicó que una protesta es un derecho, cuando esta se vuelve violenta afecta la salud mental de las personas dejando mucha ansiedad y temores. La especialista dijo que en los adultos el estrés es grande por la incertidumbre que vive por su trabajo por sus pertenencias, por no conseguir nada en medio de una paralización y protesta. Agregó que esa situación altera mucho a las personas y se va mellando la esperanza de que todo vaya mejor.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.