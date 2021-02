Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. | Fuente: AFP

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó hoy que los líderes globales deben apoyar un "tratado contra las pandemias" con el que el mundo pueda afrontar futuras crisis sanitarias tras aprender las lecciones de la actual.



"Necesitamos un nuevo acuerdo para hacer frente a las pandemias que realmente ayude y prepare al mundo futuro", señaló Tedros en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que este año, debido precisamente a la COVID-19, se celebra en formato virtual.



"Hemos aprendido por las malas la lección de que debemos cooperar y ser solidarios", ya que sin solidaridad, aseguró, "el virus no puede ser vencido, se extiende cuando no nos ayudamos".



El experto hizo esta llamada a un acuerdo global en el mismo día en el que los líderes de los países del G7 se reúnen de forma virtual para analizar una mejor cooperación contra la pandemia.



Tedros subrayó que "el mundo es ahora rehén de un pequeño virus, con el que hemos visto que la atención a la salud es un tema central, y todos, ya sean el G7, el G20 o el G77, deben tomárselo en serio".



El máximo responsable de la OMS señaló que la pandemia ha dejado patente la necesidad de invertir en salud pública y atención primaria, pues la insuficiente infraestructura en esos frentes fue la causante de que en los primeros meses muchos países, también los más ricos, se vieran superados por el coronavirus.



"El virus se aprovechó de que no hubiera servicios de salud pública para contrarrestarlo. Algunos países ricos habían invertido en medicina especializada, cuando en este caso la importante era la atención primaria. Eso supuso un fracaso incluso para las economías más avanzadas", advirtió.



Tedros subrayó que la lucha contra la COVID-19 actualmente está teniendo éxito, con una sensible reducción de los casos y muertes diarias, "porque tenemos herramientas para combatirla, medidas de salud pública poderosas que debemos asegurar que se usan eficazmente", precisó.



Eso significa "llevarlas a todos los países para proteger a los más vulnerables", agregó Tedros, quien reiteró por ello su llamada a un reparto más equitativo de las vacunas anticovid.



"Las vacunas nos dan verdadera esperanza para poder controlar la pandemia", aseguró, aunque matizó que para aprovechar su potencial hay que financiar el programa COVAX de distribución equitativa de dosis, con el fin de aumentar las donaciones.



"La distribución equitativa de las vacunas no sólo es una forma correcta de actuar, sino también la más inteligente, porque cuanto más tardemos en controlar el virus más posibilidades tendrá de mutar a formas que puedan hacer las vacunas menos efectivas", advirtió.



Aprovechando la participación en la Conferencia de Múnich del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, Tedros agradeció al mandatario su renovado compromiso con la OMS, en contraste con la ruptura que protagonizó el pasado año su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump.



"El papel de EEUU como líder en la salud es clave: conocemos el que jugó contra la pandemia de VIH/Sida, y antes de eso, cómo se asoció con la Unión Soviética para erradicar la viruela. Ahora le pedimos lo mismo, porque incluso aunque haya diferencias políticas los países pueden cooperar para un propósito común como es el de luchar contra un virus", concluyó Tedros.

