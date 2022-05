Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. | Fuente: AFP

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) creía que China poseía una especie de arma secreta con la que buscaba provocar huracanes en Estados Unidos y preguntaba constantemente sobre la cuestión, especialmente al principio de su mandato, según fuentes de su Administración citadas por la revista Rolling Stone.



En su último número, Rolling Stone cita a al menos tres fuentes de su Administración (todas anónimas) que señalan que este tema fue recurrente a lo largo del año 2018 y el siguiente, hasta el punto de que en el equipo de Gobierno se hablaba jocosamente de "la pistola de huracanes".



Trump pidió a su equipo de seguridad que averiguara si China poseía esa tecnología, y aunque sus interlocutores le respondían que no, el presidente continuaba preguntando y sugiriendo el uso de armas nucleares para desactivar los huracanes, haciéndose eco así de una curiosa teoría que circuló durante la Guerra Fría.



La revista, que no esconde su animadversión por Trump y su entorno (que llama "Trumpland"), pone este ejemplo como similar a la anécdota conocida la semana pasada y publicada en las memorias del exsecretario de Defensa Mark Esper, quien contó que Trump barajó bombardear con misiles laboratorios de droga en México de forma clandestina.



En cualquier caso, la insistencia de Trump por apuntar su dedo acusador a China con la cuestión de los huracanes comenzó a decaer a los dos años hasta caer finalmente en el olvido, en línea con otras preocupaciones no siempre consistentes del mandatario.

EFE