Donald Trump dice que dejará la Casa Blanca si se confirma la victoria de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que dejará la Casa Blanca si Joe Biden es confirmado oficialmente ganador de las de las elecciones, pero reiteró que podría no admitir la derrota.

Trump emprendió un esfuerzo político y judicial sin precedentes para cuestionar los resultados de las elecciones y presentó varias acciones legales carentes de sustento que fueron derribadas por tribunales de todo el país.

En un encuentro con periodistas, el primero desde las elecciones en el que respondió preguntas, el presidente estuvo cerca de admitir que solo cumpliría su primer mandato hasta que lo reemplace Biden el 20 de enero.

Preguntado sobre si dejaría la Casa Blanca en caso de que el Colegio Electoral confirme la victoria de Biden, respondió: "Ciertamente lo haré. Y tú lo sabes".

Aprueba proceso de transición

Días atrás, Trump indicó que daba luz verde a la transferencia de poder al demócrata Biden, aunque sin reconocer su derrota.



"Quiero agradecer a Emily Murphy en GSA (la Administración General de Servicios) por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido acosada, amenazada y objeto de abusos -y no quiero ver que esto le pasa a ella, su familia o a empleados de GSA. Nuestro caso continúa FUERTEMENTE, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos", tuiteó Trump.



"Sin embargo -siguió-, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que tengan que hacer respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo".



Desde que el triunfo de Biden en las elecciones fuera proyectado por los medios de comunicación el pasado 7 de noviembre, Trump no ha reconocido su derrota y ha alegado que hubo un fraude electoral, sin ofrecer pruebas.



