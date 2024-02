Dos años de guerra en Ucrania, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

La guerra es siempre el fracaso de la capacidad humana de anticipar y resolver conflictos de acuerdo al derecho internacional.

Como todos los grandes males, lo peor que puede pasar con ellos es que adquieran la apariencia de normalidad y terminemos por observarlos como realidades inevitables y en el peor de los casos, naturales. Es exactamente el caso de la guerra de Ucrania. Este fin de semana se han cumplido dos años desde la invasión rusa, que Vladimir Putin presentó como una operación militar de breve tiempo. Hoy sabemos que las cosas no han transcurrido como las previó Putin. Las razones son dos: Ucrania resiste desde hace dos años y no da señales de estar dispuesta a rendirse ante la agresión de un país vecino mucho más poderoso. Y en segundo lugar, Ucrania viene contando con el apoyo casi unánime de los miembros de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la mayoría de países democráticos. Para los países que apoyan la soberanía de Ucrania, como el Perú, cualesquiera sean las razones invocadas por Vladimir Putin la agresión militar y la ocupación de territorios no pueden ser la solución a un reclamo de límites o de tratamiento de minorías. Ucrania y Rusia han formado parte durante setenta años de la Unión Soviética y supieron resolver de manera pacífica tensiones derivadas de la implosión de la Federación inspirada por Lenin en 1917. Los dos años de agresión rusa han causado un elevado número de muertes, entre los cuales un porcentaje considerable de civiles. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto a Putin por la deportación de niños ucranios a Rusia. Es cierto que la igualmente cruel guerra en Gaza ha desplazado la atención de la opinión pública internacional. En ambos casos, y en los que sin duda puedan venir, la violencia no debe tener la última palabra. La guerra es siempre el fracaso de la capacidad humana de anticipar y resolver conflictos de acuerdo al derecho internacional. Por oscuro que se vea el panorama y grande el odio, la tarea de los gobernantes es garantizar que la vida humana sea el fin supremo de los Estados.

Las cosas como son