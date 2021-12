Coronavirus en Ecuador. | Fuente: AFP

La presentación del carné o certificado de vacunación con pauta completa de dos dosis será necesario en Ecuador a partir de este jueves para todos los mayores de 12 años que quieran acceder a actividades no esenciales, es decir, todo lo que no sea trabajo, salud y educación.



Así lo informaron las autoridades en una rueda de prensa en la que describieron como actividades no esenciales, entre otras, el acceso a "centros comerciales, restaurantes, teatros, cines y restaurantes", y en la que aseguraron que la nueva medida se ampara en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Salud.



El anuncio coincide con las fiestas navideñas en las que las autoridades tratan de controlar una posible propagación del virus y especialmente de la variante ómicron, de la que ya se han detectado 21 casos en Quito y Guayaquil.



El Gobierno ecuatoriano ha sido enfático en que no habrá confinamiento en las próximas festividades ni en Año Nuevo pero, en la comparecencia ante los medios, las ministra de Salud, Ximena Garzón, y el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Zapata, exhortaron a la corresponsabilidad ciudadana.



"Lo que queremos evitar son las aglomeraciones", explicó Zapata al instar a cenas familiares únicamente en el entorno familiar más íntimo.



También permitió el funcionario la tradicional quema de monigotes en Ecuador del 31 de diciembre, con la que se despide el año, siempre y cuando se haga "frente a la casa" y en el "círculo familiar íntimo".



Las autoridades, que temen un repunte de los contagios, han reducido al 50% el aforo en centros comerciales, templos, gimnasios, restaurantes y otros establecimientos públicos, y a 75% en mercados y supermercados.



Además, en cines y teatros no se podrá consumir alimentos para evitar que los espectadores se retiren la mascarilla.



Las nuevas medidas estarán vigentes hasta el 23 de enero, cuando las autoridades harán una evaluación de su efectividad.

Eventos cancelados por aumento de variante Ómicron

Garzón exhortó a los gobiernos locales a prohibir incluso la apertura de bares, discotecas y "centros de tolerancia" (prostíbulos) en sus jurisdicciones.



A su vez, Zapata aseguró que los eventos multitudinarios que requieren permiso policial están cancelados dado que la Policía no extenderá los documentos habilitantes, por disposición del COE.



Otra de las medidas frente al aumento de casos de ómicron en el país será adelantar la administración de la dosis de refuerzo a los mayores de 60 años, a los cinco meses de la segunda y no seis como hasta ahora.



El ministerio de Salud confirmó este martes la detección de 19 nuevos pacientes con la variante ómicron en la ciudad costera de Guayaquil y, con ellos, suman ya 21 los contagiados.

(Con información de EFE)





