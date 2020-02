El ataque se registró en diciembre de 2019. | Fuente: AFP / Referencial

El grupo Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) reivindicó el tiroteo ocurrido en diciembre en la base militar estadounidense de Pensacola, en Florida, en el que murieron tres marinos, indicó el domingo el organismo estadounidense de vigilancia de movimientos extremistas SITE. "En un discurso en formato audio de su líder, Qassim al Rimi, [AQAP] reivindicó el ataque de diciembre de 2019 en la base naval y aérea de Pensacola", en el norte de Florida, indicó SITE en un comunicado.

Identificado por el FBI como un oficial de la fuerza aérea saudita, Mohamed al Shamrani, de 21 años, abrió fuego el 6 de diciembre con un arma corta en un aula de esta base de la Marina estadounidense, causando tres muertos y ocho heridos, y luego fue abatido por la policía.

Antes de su ataque, había publicado en Twitter mensajes hostiles contra Estados Unidos, según SITE. "Estoy contra el mal, y Estados Unidos en su conjunto se transformó en la Nación del mal", había publicado el agresor. "No estoy contra ustedes simplemente porque sean estadounidenses, no les odio por sus libertades, les odio porque cada día ustedes apoyan, financian y cometen crímenes no solo contra los musulmanes sino también contra la humanidad", tuiteó.

Entre los 5.000 militares extranjeros que siguen formaciones en las fuerzas armadas estadounidenses, 850 de ellos son sauditas. Tras el tiroteo, Washington anunció la expulsión de 21 militares sauditas que seguían una formación en Estados Unidos, en el marco de una investigación del ataque que estableció que esos militares habían publicado "contenidos ofensivos", "yihadistas o antiestadounidenses" en las redes sociales, o que incluían contenidos "pedófilos".

Sin embargo, la policía federal no encontró "ninguna prueba de una colaboración o conocimiento previo del ataque" por parte de otros militares que siguieran una formación en Estados Unidos.

