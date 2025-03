Estados Unidos no devolverá la Estatua de la Libertad: "Gracias a nosotros Francia no habla alemán"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó que Estados Unidos regresara la Estatua de la Libertad a Francia, después de que el parlamentario francés, Raphaël Glucksmann, pidiera que se devuelva el regalo a los estadounidenses en la década de 1880.

"Por supuesto que no", dijo Leavitt al ser cuestionada sobre si el monumento sería devuelto. "Mi consejo para ese político francés de bajo nivel no identificado sería recordarle que es solo gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento, por lo que deberían estar muy agradecidos con nuestro gran país", añadió.

El pedido fue realizo por el político francés de centroizquierda del Parlamento Europeo, Raphaël Glucksmann, quien criticó la situación actual del país estadounidense afirmando que este ya no representa los valores que llevaron a Francia a ofrecer la estatua en 1884.

"Vamos a decir a los estadounidenses que han optado por ponerse del lado de los tiranos, a los estadounidenses que despidieron a investigadores por exigir libertad científica: 'Devuélvanos la Estatua de la Libertad", dijo.

La estatua -que su nombre original es 'La Liberté éclairant le monde', fue diseñada por el escultor francés Auguste Bartholdi y entregada por Francia como regalo a Estados Unidos el 4 de julio de 1884 con motivo del centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Estados Unidos abandona centro de investigación

Estados Unidos comunicó su salida del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión a Ucrania (ICPA), encargado de investigar y recopilar pruebas de la invasión rusa que implican a altos cargos militares y políticos de esta nacionalidad para facilitar un juicio en el futuro, informó a EFE una fuente de Eurojust, que acoge este centro.



Eurojust acoge el ICPA en su sede en La Haya y el centro cuenta con la participación de siete países (Ucrania, Lituania, Polonia, Estonia, Letonia, Eslovaquia y Rumania), así como de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal que ya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania, pero no por “agresión”.



“El trabajo sigue, con un compromiso total con el centro y la labor realizada por los siete países que lo conforman. Seguiremos acogiendo y respaldando el ICPA”, añadió a EFE la misma fuente, que rehusó compartir las razones alegadas por Estados Unidos para abandonar el centro, que contaba con el apoyo de un fiscal especial estadounidense tras firmar un memorando de entendimiento.

