Una mayoría de los países del Consejo de Seguridad de la ONU subrayaron este martes las implicaciones del cambio climático en la paz internacional, durante una reunión virtual de dirigentes del máximo órgano de seguridad mundial, ante la oposición frontal de Rusia, que consideró esa idea una "distracción".

"El cambio climático es una amenaza para nuestra seguridad colectiva", aseguró el primer ministro británico Boris Johnson, cuyo país preside en febrero el Consejo de Seguridad, y no dudó en señalar las posiciones divergentes que tienen sobre el tema los 15 miembros de esta instancia.

"Sé que hay algunos en el mundo que piensan que solo se trata de las cosas verdes de un montón de comedores de tofu que se abrazan a los árboles, que no son pertinentes para la diplomacia y la política internacional", explicó. "No podría estar en mayor desacuerdo", lanzó.

"¿Cuándo se supone que haremos algo si no actuamos ahora? (...) ¿Cuando las masas de gente que huyen de la sequía, de los incendios o de los conflictos para acceder a los recursos lleguen a nuestras fronteras?", planteó. "Quieran o no, es una cuestión de 'cuándo' y no de 'si', sus países y sus pueblos deberán afrontar las consecuencias del cambio climático sobre la seguridad".

Poco después de su discurso, el primer ministro británico tuvo que abandonar la sesión, en la que también participaban el jefe de la ONU, Antonio Guterres, el enviado estadounidense para el cambio climático, John Kerry, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Túnez, Kais Saied, o el de Kenia, Uhuru Kenyatta.

"Vínculo innegable"

Guterres se esforzó, de su lado, en hacer tangible el problema climático. "En Afganistán, por ejemplo, donde el 40% de los trabajadores están relacionados con la agricultura, las cosechas reducidas lanzan a la gente a al pobreza y a la inseguridad alimenticia, haciéndoles susceptibles de ser reclutados por grupos armados", expuso.

"El vínculo entre clima y seguridad, aunque es complejo, es innegable", abundó Emmanuel Macron. Entre los veinte países más afectados por los conflictos en el mundo, doce forman parte también de los países más vulnerables a los impactos de los cambios climáticos", señaló.

Algunos de los miembros no permanentes del Consejo, como Kenia o Níger, apoyaron la inclusión de esta cuestión en las discusiones diplomáticas de Naciones Unidas.

India y México, en el Consejo de Seguridad desde enero y progresistas sobre el tema, también concordaron.

Macron llamó a nominar a "un o una enviada especial para la seguridad climática", al igual que Alemania.

El año pasado, Berlín había presentado un proyecto de resolución que preveía la creación de la posición de emisario de la ONU, pero bajo la amenaza de veto de Estados Unidos, Rusia y China, la iniciativa no fue sometida a votación.

"Es momento de reintroducir un texto fuerte sobre la mesa y adoptarlo", dijo el martes el jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas.

"Distracción"

"Indiscutiblemente la crisis climática es un asunto para el Consejo de Seguridad", estimó Kerry. "Ningún país puede regular esta crisis solo, es precisamente para este tipo de problemas que las Naciones Unidas fue creada", aseguró.

Aunque Estados Unidos -que con el impulso del nuevo mandatario Joe Biden acaba de regresar formalmente al acuerdo de París de 2015, que busca limitar el calentamiento del planeta- ha cambiado de posición, parece que Rusia y China no, con Moscú está en abierta oposición.

Vassily Nebenzia, embajador ruso en la ONU puso en duda la idea de que los problemas climáticos estén en la "raíz" de los conflictos. Apoyar eso es una "distracción" que aleja las "causas verdaderas", estimó.

"Imponer una conexión así de manera sistemática sería peligroso", señaló.

Rusia "comparte la idea que hace falta producir una respuesta rápida al cambio climático, pero eso debe hacerse en el marco de mecanismos donde es tratado por profesionales", añadió, defendiendo un enfoque diferenciado por regiones y no uno "global".

De manera más matizada, China declaró que el "desarrollo sustentable era la llave para resolver todos los problemas y eliminar la causa de los conflictos".

Pero "la cooperación internacional sobre el clima debe ser tratada en el marco de la Convención internacional de la ONU sobre el clima, como vía principal", valoró Xie Zhenhua, enviado especial de Pekín sobre el clima.

En la apertura de la reunión, el naturalista británico David Attenborough, de 94 años, tomó la palabra para subrayar que las amenazas climáticas deberían "unir" a los países ya que afectan a la realidad de todo el planeta.

"El cambio que necesitamos es inmenso (...), pero ya tenemos muchas de las tecnologías que necesitamos", apuntó.



