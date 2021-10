Los papeles de Pandora revelaron este domingo una amplia investigación que incluye a treinta y cinco líderes mundiales. | Fuente: AFP | Fotógrafo: VLADIMIR SMIRNOV

El Kremlin cuestionó hoy la veracidad de los papeles de Pandora, después de que las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), acusaran a varias personas del entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, de actividades financieras cuestionables.

"Conocemos bien el trabajo de esa organización, sabemos de dónde sacan la información, cómo la obtienen", afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al señalar que estos documentos "despiertan preguntas, por lo que no comprendemos cómo se puede confiar en esa información".

Aseveró en su rueda de prensa telefónica diaria que el Kremlin no vio por ningún lado "las riquezas ocultas del entorno de Putin". "No sé si habrá más publicaciones, pero por ahora no vimos nada especial", dijo.

El portavoz de la Presidencia rusa indicó que las autoridades rusas no reaccionarán a la publicación de estos documentos, ya que "de momento no está muy claro de qué trata esta información", y "no constituyen motivo para iniciar ningún tipo de investigación". "Primero debería haber una publicación seria", concluyó.

Eso sí, observó que los papeles de Pandora dejan claro que Estados Unidos es el país con mayores "lagunas fiscales" y "lagunas tributarias" a nivel mundial.

"Esto marca una gran distancia con las declaraciones (de Washington) sobre la intención de combatir la corrupción, la evasión de impuestos y el lavado de dinero, pero esa es la realidad que tenemos. Vemos que EEUU es la principal laguna tributaria a nivel mundial", recalcó.



LA INVESTIGACIÓN

Los papeles de Pandora revelaron este domingo una amplia investigación que incluye a treinta y cinco líderes mundiales, entre los que se incluyen 14 latinoamericanos, que operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.

La investigación "Papeles de Pandora" ha destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE.UU. para no pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los "papeles de Panamá" publicados en 2016 y que abrieron un debate a nivel mundial sobre la corrupción.

Entre los nombres señalados en Rusia figuran el director general del Primer Canal de la televisión rusa, Konstantín Ernst, conocido como el "ministro oficioso de propaganda" de Putin; Svetlana Krivonoguij, amiga íntima del mandatario y supuestamente la madre de su tercera hija; y familiares del director de Rostec, Serguéi Chémezov.

Además, las revelaciones señalan al jefe de la Administración presidencial Antón Vaino, al yerno del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Alexandr Vinokúrov, y al vicepresidente de Rostelecom, Vladímir Kiriyenko, hijo de Serguéi Kiriyenko, jefe adjunto de gabinete del presidente Putin.

Las agencias estatales de Rusia omitieron cualquier mención a la presencia de nombres rusos en los papeles de Pandora, si bien medios independientes como Meduza y periódicos como RBC sí recogieron la información.

(Información de Efe)

