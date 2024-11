El líder supremo de Irán pide una sentencia de muerte contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este lunes que se debe condenar a muerte al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al considerar que es insuficiente la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario hace unos días.



“Debe emitirse una sentencia de muerte para Netanyahu y los líderes criminales de este régimen (Israel)”, dijo Jameneí en un encuentro con basijis -milicia islámica- en Teherán.



La máxima autoridad política y religiosa de Irán volvió a acusar a Israel de cometer “crímenes de guerra en Gaza y Líbano con los ataques a civiles.



Además, consideró que su acérrimo enemigo no está ganando el conflicto contra sus aliados en la región, como son los palestinos de Hamás y la milicia libanesa de Hizbulá.



“El bombardeo de casas de civiles no es una victoria. El enemigo no ha ganado en Gaza ni Líbano, ni ganará”, aseguró.

Orden de arresto contra Netanyahu

La CPI emitió la semana pasada órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.



La decisión fue entonces celebrada por las autoridades políticas y militares iraníes.



“El veredicto de la Corte Penal Internacional es una victoria para los pueblos palestinos y libanés”, dijo el viernes el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí.



Las autoridades iraníes no se pronunciaron acerca de la orden de detención del CPI contra Mohamed Deif, contra el jefe militar de Hamás, aliado suyo.



La CPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen la obligación de cooperar con la Corte. Ni Estados Unidos ni Israel son parte de este tribunal. (EFE)