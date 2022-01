Papa Francisco | Fuente: AFP or licensors

El papa Francisco afirmó hoy que la pandemia no debe ser una excusa que justifique omisiones en la seguridad en el trabajo, sino una oportunidad para reforzar la calidad del empleo.



El papa Francisco mostró su cercanía con las personas que están atravesando situaciones de dificultad "en este momento de crisis económica y social", durante una audiencia que mantuvo en el Vaticano con miembros de la Asociación Italiana de Químicos del Cuero.



"Muchos trabajadores y muchas familias viven situaciones difíciles, agravadas por la pandemia. Pero la pandemia no puede ni debe convertirse en una excusa para justificar omisiones en la justicia o la seguridad. Por el contrario, la crisis puede ser afrontada como una oportunidad para crecer juntos en solidaridad y en la calidad del trabajo", dijo.



El papa también hizo un llamamiento para que el sector, que utiliza productos químicos, sea consciente de la importancia de proteger el medio ambiente.



"Hay otro aspecto que me gustaría tocar (...) el impacto ambiental de las actividades que, como la suya, utilizan productos químicos para tratar materiales, en su caso pieles destinadas a convertirse en bolsos, zapatos, etc., tantas cosas que usamos todos los días. También ustedes están llamados a dar una contribución específica al cuidado de la casa común", indicó.

