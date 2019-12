"El planeta está contraatacando": ONU exhorta actuar por el clima ante inminente punto de no retorno

Los científicos han puesto sobre la mesa la necesidad de no superar un calentamiento global por encima de 1,5 grados en este siglo para evitar consecuencias catastróficas. | Fuente: AFP

Catástrofes climáticas, seguridad alimentaria precaria, aumento del nivel del mar: "Debemos poner fin a nuestra guerra" contra el planeta, que "está contraatacando", clamó este domingo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticando los esfuerzos "totalmente insuficientes" contra el calentamiento global.

Con tono combativo la víspera de la apertura de la conferencia sobre el clima de la ONU COP25 en Madrid, Guterres pintó un panorama sombrío para el futuro de la humanidad, ya enfrentada a una "crisis climática".

"El punto de no retorno no está lejos en el horizonte, está a la vista y se nos acerca a toda velocidad", señaló en rueda de prensa.

"Mi mensaje no es de desesperación, sino de esperanza para hacer frente a nuestra guerra contra la naturaleza", dijo António Guterres. | Fuente: AFP

Y la humanidad es la responsable, sobre todo por la explotación de las energías fósiles, causante de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

"Desde hace décadas, la especie humana está en guerra contra el planeta, y ahora el planeta está contraatacando", dijo Guterres. "Debemos poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza, y la ciencia nos dice que podemos hacerlo", agregó.

De todas maneras, el secretario general de la ONU dijo no perder "la esperanza" de respetar los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento a +2 ºC e incluso a +1,5 ºC respecto a la era preindustrial.

Antonio Guterres ha dado el pistoletazo de salida a la COP25 que reunirá en Madrid a delegaciones de casi 200 países, para impulsar una lucha global más ambiciosa contra la crisis climática. | Fuente: AFP

Pero la expectativa es cada vez menor, como lo advirtió esta semana el Programa de la ONU para el ambiente, cuyo reporte anual indicó que para permanecer por debajo de +1,5 ºC será necesario reducir las emisiones de CO 2 a 7,6% por año hasta 2030, sin que haya señales de que estén bajando.

Pese a la movilización de ciudadanos, ciudades y empresas, "lo que falta todavía es la voluntad política", denunció Antonio Guterres, insistiendo en la necesidad de frenar las subvenciones a las energías fósiles y la construcción de centrales eléctricas de carbón.

Se dirigió directamente a las grandes economías: "Los más grandes emisores mundiales (de CO 2 ) no hacen su parte, y sin ellos, nuestro objetivo no es alcanzable".

(Con información de AFP)