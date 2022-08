Antonio Guterres, secretario general de la ONU. | Fuente: AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves en Leópolis (Ucrania) que no haya acciones militares en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, y que haya un acuerdo para que sea utilizada como infraestructura civil y garantizar la seguridad de la zona.



"La instalación no debe ser utilizada como parte de ninguna operación militar. En cambio, se necesita con urgencia un acuerdo para restablecer Zaporiyia como infraestructura puramente civil y garantizar la seguridad de la zona", dijo.



La declaración de Guterres se produjo tras la reunión que mantuvo con el presidente Zelenski y el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, con quienes abordó la situación en el país y posteriormente los tres comparecieron ante la prensa.



Guterres aseguró que la secretaria general tiene la capacidad para apoyar cualquier misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en Zaporiyia, bajo la condición de que Rusia y Ucrania estén de acuerdo.



"Una misión de investigación debe tener libertad para encontrar los hechos. El equipo debe ser capaz de recopilar y analizar la información necesaria. Eso significa acceso seguro, protegido y sin restricciones a personas, lugares y pruebas sin interferencia de ninguna de las partes", explicó.

Seguridad alimentaria

La intervención de Guterres empezó refiriéndose a la situación de seguridad alimentaria e insistió en que "no habrá solución a la crisis alimentaria mundial sin garantizar el pleno acceso mundial a los productos alimenticios de Ucrania y los alimentos y fertilizantes rusos".



En ese contexto, Guterres expresó su satisfacción de que hay señales que apuntan a una bajada de los precios internacionales pero advirtió que no hay que hacerse ilusiones y que falta un largo camino por recorrer antes de que ello se refleje en el día a día de la gente.



"Las cadenas de suministro aún están interrumpidas.Los costos de energía y transporte siguen siendo demasiado altos", dijo.



Por otro lado, Guterres dijo que la ONU seguirá trabajando para brindar apoyo humanitario a Ucrania y subrayó que el principal problema sigue siendo la guerra producto de una invasión que calificó de violación de la integridad territorial de Ucrania y de la Carta de las Naciones Unidas.



"La gente necesita paz, paz de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional una paz que refleje las aspiraciones de las personas de todo el mundo, en particular de los jóvenes, de tener oportunidades y un futuro sin violencia", aseguró.

(Con informción de EFE)