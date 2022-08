El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha muerto en un ataque de un dron en Afganistán, | Fuente: SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP | Fotógrafo: -

El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, ha muerto el fin de semana en un ataque con drones durante una "operación antiterrorista exitosa" en Afganistán, según han informado varios medios estadounidenses citando fuentes oficiales.

Zawahiri, considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que dejaron casi 3 000 muertos en Nueva York, se convirtió en jefe de la organización terrorista tras la muerte de Osama bin Laden en 2011 a manos de un comando estadounidense en Pakistán.



El presidente Joe Biden hablará por televisión a las 19H30 (23H30 GMT) sobre una "operación antiterrorista exitosa", según la Casa Blanca, que no dio detalles.

Un funcionario del gobierno estadounidense afirmó que Estados Unidos llevó a cabo durante el fin de semana una "operación antiterrorista contra un blanco importante de Al Qaeda" en Afganistán, sin mencionar a Ayman al Zawahiri.

La operación "fue exitosa y no hubo víctimas civiles", dijo.



El número dos de Al Qaeda, Abdulá Ahmed Abdulá, murió en agosto de 2020 en las calles de Teherán a manos de agentes israelíes durante una misión secreta dirigida por Washington, según informó en su día el New York Times.

Su muerte asestó un duro golpe a la organización terrorista, debilitada ya de por sí y a la que el grupo Estado Islámico (EI) le había robado la notoriedad.

Cuando en 2011 heredó una organización decrépita, Ayman al Zawahiri, de 71 años, debió, para sobrevivir, multiplicar las "franquicias" y sus juramentos de lealtad circunstanciales, desde la Península Arábiga hasta el Magreb, desde Somalia hasta Afganistán, Siria e Irak.

A finales de 2020 se rumoreó que había muerto de una enfermedad cardíaca, pero reapareció en un video.

Según los medios estadounidenses, Ayman al Zawahiri podría haber muerto en un ataque con drones llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la capital afgana, Kabul.

El Departamento de Estado ofrecía hasta 25 millones dólares en recompensa por cualquier información que condujera al arresto o condena del líder de Al Qaeda.

Este anuncio se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país veinte años después de ser derrocados.

A mediados de julio Estados Unidos anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico (EI) en Siria, Maher al Agal, durante un ataque con drones, una operación que "debilitó considerablemente la capacidad" de la organización "para preparar, financiar y llevar a cabo operaciones en la región", afirmó un portavoz militar estadounidense.

