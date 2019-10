La Policía acordona la escena del crimen | Fuente: AFP

Al menos cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la mañana de este sábado en un club social en la zona de Brooklyn, de Nueva York, informó la Policía.

Nadie ha sido arrestado aún y se desconocen los motivos y las circunstancias exactas del suceso, dijo a la AFP un oficial de la Policía de Nueva York. La filial local de ABC News describió el lugar donde se produjo el tiroteo como un club nocturno.

Cuatro hombres fueron declarados muertos en el lugar, mientras que otros dos hombres y una mujer sufrieron heridas no graves, agregó el oficial.

Según fuentes citadas por el diario The New York Times, la Policía está interrogando a dos personas en los primeros compases de la investigación, pero hasta el momento no hay ningún detenido.

(Con información de AFP y EFE)