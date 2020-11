Al día siguiente del anuncio del triunfo de Biden, el domingo, una treintena de "Trumpistas" volvieron a congregarse frente al restaurante Jones Diner del condado rural de Bradford en el noreste de Pensilvania. | Fuente: AFP

En un feudo pro-Trump de Pensilvania, muchos se niegan aún a aceptar la victoria del demócrata Joe Biden y dicen que no creerán en el resultado de la elección presidencial estadounidense hasta que sea auditado. Pero comienzan a aparecer las primeras señales de resignación.

Al día siguiente del anuncio del triunfo de Biden, el domingo, una treintena de "Trumpistas" volvieron a congregarse frente al restaurante Jones Diner del condado rural de Bradford en el noreste de Pensilvania, como lo hicieron tantas veces durante la campaña, con grandes banderas estadounidenses o de la fórmula Trump-Pence y gorras de béisbol rojas con la leyenda "MAGA".

De los 30.000 electores del condado, cerca de 72% votaron este año por Donald Trump, un punto porcentual más que en 2016.

Como dice Doug McLinko, un funcionario local electo, "aquí estamos en el corazón del país de los deplorables", en alusión a la infeliz expresión de Hillary Clinton, que hace cuatro años calificó así a los votantes de Trump. | Fuente: Efe

La decepción se refleja en todos los rostros. La dueña del restaurante, Blythe Jones, dice estar "molesta", la jubilada Sue Wheeler se declara "devastada" por la victoria de un candidato que acepta "el aborto de bebés" y McLinko está "enojado" y ventila su desprecio por Biden.

"No lo escucharé"

Todos creen que conceder la derrota es prematuro: Trump aún no ha felicitado a Biden, como manda la tradición.

Los republicanos también han presentado demandas legales que van desde una solicitud de reconteo de los votos a la anulación de algunos sufragios en estados bisagra donde ganó el demócrata, y aseguran que éstas deben ser resueltas antes de poder determinar quién es realmente el vencedor.

No quieren predecir nada antes de que se audite la contabilización de los votos en Pensilvania, que debe tener lugar antes del 23 de noviembre.

McLinko se negó a escuchar el discurso de Biden el sábado de noche. "No lo escuché y no lo escucharé, por la razón de que no lo acepto como presidente en tanto que los resultados no sean auditados", martilló.

