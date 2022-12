La mayor parte de Francia está experimentando jornadas de muy bajas temperaturas | Fuente: EFE

Un 20 % de los vuelos previstos para hoy en el aeropuerto de París Charles de Gaulle y un 25 % de las salidas del de París-Orly fueron anulados hoy ante las dificultades que planteará la nieve y las bajas temperaturas esta jornada, informaron a EFE fuentes aeroportuarias.



La medida había sido impuesta la víspera por la Dirección General de Aviación Civil francesa, en previsión por las condiciones de "alerta naranja" meteorológica en la región de Isla de Francia, y en función de las restricciones correspondía a cada aerolínea decidir qué trayectos recortar, según informaron a EFE fuentes de Aeropuertos de París (ADP).



De acuerdo con la prensa local, en el caso de Charles de Gaulle la medida afecta a unos 200 vuelos de los 1.100 previstos para hoy, mientras que en el caso de París-Orly los vuelos afectados suman alrededor de un centenar.



La mayor parte de Francia está experimentando jornadas de muy bajas temperaturas, que en algunos puntos implicaron nevadas.



En la capital, los tejados amanecieron ligeramente cubiertos de nieve, pero los copos no cuajaron en las calles.



Durante la madrugada había, en total, 33 departamentos en alerta naranja por nieve y hielo en todo el país, pero más cerca del mediodía solo una veintena mantenían ese nivel de advertencia.



En toda la mitad norte del país se prevén dificultades hoy en las carreteras, pero por el momento no se registraron accidentes de tráfico significativos.



En muchos lugares los autobuses escolares no circularon este miércoles y, en la red ferroviaria, las condiciones meteorológicas causaron un problema técnico que obligó a suspender los trayectos entre París y Orleans.

