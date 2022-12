Francia señala la evolución positiva de Marruecos para aceptar a expulsados | Fuente: AFP or licensors

París ve en Marruecos "evoluciones positivas" en su actitud a la hora de aceptar a los migrantes expulsados en situación irregular, en vísperas de la visita al país magrebí de la jefa de su diplomacia, Catherine Colonna.



El tema de las migraciones es uno de los que Colonna va a abordar en el que es su primer viaje a Marruecos desde que está en el cargo, que se inicia este jueves y concluye mañana, explicó la portavoz de su departamento en una conferencia de prensa en París.



La portavoz hizo hincapié en que en los numerosos intercambios entre los dos países, Francia ha "notado evoluciones positivas" en lo que se refiere a la aceptación de los expulsados.



Para el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, el reenvío efectivo de los migrantes con órdenes de expulsión a sus países se ha convertido en una prioridad de las relaciones con los Estados del Magreb, en particular por razones de política interna, y en diversas ocasiones ha amenazado con utilizar la concesión de visados para conseguirlo.



Preguntada sobre si la ministra de Exteriores también hablará de otras cuestiones espinosas con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, como la posible utilización por Marruecos del programa Pegasus para espiar a personalidades francesas, como el propio Macron, la portavoz se limitó a recordar que "hay procedimientos judiciales en curso".

CORRUPCIÓN

En cuanto a las sospechas de que Marruecos también está, al igual que Catar, detrás de la trama de corrupción descubierta por la Justicia belga, y que afecta en particular a miembros del Parlamento Europeo, el departamento francés de Exteriores hizo una clara distinción.



La portavoz recalcó que la Justicia belga está investigando el llamado "Qatargate", que con los elementos de información disponible "es un asunto extremadamente serio" y que Francia quiere "que se haga toda la luz sobre lo que parecen ser hechos particularmente graves de corrupción".



En paralelo, puntualizó que respecto a una eventual implicación de Marruecos, "por ahora no tenemos conocimiento de comportamientos de esa naturaleza".



El departamento francés de Exteriores se esforzó en subrayar la relación "bilateral excepcional" que hay entre Francia y Marruecos, que será objeto de examen por los dos ministros de Exteriores, que también discutirán de la guerra en Ucrania y de sus consecuencias, sobre todo para la seguridad del aprovisionamiento en alimentos, que afecta de forma particular al continente africano.



Colonna y Bourita comparecerán este viernes en una conferencia de prensa conjunta en Rabat al término de su encuentro. EFE