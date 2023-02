El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, llegan a una conferencia de prensa conjunta después de reunirse con tripulaciones de tanques de las fuerzas armadas de Ucrania que están siendo entrenadas por miembros del ejército británico en Lulworth Camp, Gran Bretaña | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó este miércoles por sorpresa el Reino Unido, por primera vez desde que estalló la guerra con Rusia, para agradecer la ayuda recibida hasta ahora por Londres, su segundo mayor donante tras Washington, y redoblar sus esfuerzos para obtener cazas de combate.



Volodímir Zelenski pronunció un simbólico discurso en Westminster Hall, la antesala del Parlamento británico, durante el que entregó al presidente de la Cámara de los Comunes un casco de piloto con el texto grabado: "Tenemos la libertad, entregadnos alas para protegerla".



Londres no ha decidido si entregará aviones a Kiev, pero ha dado un "primer paso" en esa dirección al comprometerse a formar a pilotos ucranianos en el manejo de cazas de la OTAN, anunció durante la jornada el primer ministro británico, Rishi Sunak.



"Todas las opciones están sobre la mesa", aseguró el jefe de Gobierno en una rueda de prensa tras visitar el campo de entrenamiento militar de Lulworth, en el suroeste de Inglaterra, mientras que Volodímir Zelenski pareció dar por hecho que eventualmente recibirá los cazas de combate que reclama.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige a los parlamentarios británicos en Westminster Hall, dentro del Palacio de Westminster, sede de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores de Gran Bretaña en el centro de Londres el 8 de febrero de 2023. | Fuente: AFP

"Me iré hoy de este Parlamento dándoles a todos ustedes las gracias por adelantado por los potentes aviones ingleses", declaró en Westminster el líder ucraniano, que el jueves se reúne en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz, y se espera que hable asimismo ante el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Durante su visita al Reino Unido, Volodímir Zelenski fue recibido en el Palacio de Buckingham por el jefe de Estado británico, el rey Carlos III, que le trasladó su "preocupación" por la situación en Ucrania.



Por la tarde, se trasladó junto a Sunak al campo de entrenamiento en el condado de Dorset donde el Ejército británico forma a soldados ucranianos antes de ser enviados al frente para tratar de contener la invasión de Rusia.



Ambos mandatarios firmaron además una "declaración de unidad" en la que constatan que la guerra iniciada por el Kremlin es "una agresión contra la seguridad de Europa" y dejan negro sobre blanco la voluntad de que Londres y Kiev continúen siendo "los más comprometidos aliados".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (C-L), y el primer ministro británico, Rishi Sunak (C-R), llegan para reunirse con las tropas ucranianas que están siendo entrenadas para comandar tanques Challenger 2 en una instalación militar en Lulworth, Dorset, en el sur de Inglaterra | Fuente: AFP

Solución a "largo plazo"

En una comparecencia conjunta ante la prensa al final de la jornada, la posibilidad de que el Reino Unido envíe cazas a Ucrania centró las preguntas de los periodistas.



Sunak puso en valor la ayuda que ha enviado hasta ahora su Gobierno, que ha dedicado 2.300 millones de libras (2.600 millones de euros) a asistencia militar a Kiev, y no descartó un futuro envío de aviones, aunque recalcó que se trata de una posible solución a largo plazo.

"Hemos anunciado que entrenaremos a la fuerza área ucraniana en (el manejo de) plataformas estándar de la OTAN. El primer paso para poder ofrecer aviones avanzados es tener soldados que sean capaces de usarlos. Ese es un proceso que lleva tiempo, pero lo hemos empezado hoy", afirmó el primer ministro.



El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), y el primer ministro británico, Rishi Sunak (centro), se reúnen con las tropas ucranianas que están siendo entrenadas para comandar tanques Challenger 2 en una instalación militar en Lulworth, Dorset, en el sur de Inglaterra | Fuente: AFP

Su portavoz oficial había detallado antes que un piloto necesita cinco años de formación para ponerse a los mandos de un Typhoon, el caza más avanzado de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), y descartó que ese modelo sea una opción para Ucrania.



En el corto plazo, recalcó Sunak, Ucrania necesita tanques y misiles de largo alcance para hacer frente al avance de Rusia.



El jefe de Gobierno avanzó que la flota de 14 tanques Challenger 2 que ya ha anunciado Londres estarán a disposición de Kiev el mes próximo y aseguró que el respaldo del Reino Unido a "largo plazo" no flaqueará.



"Después de todo, tú mismo me dijiste que la unidad internacional es vuestra mayor arma. Puedes estar seguro de que cumpliremos con eso, no solo ahora, sino en el futuro", le dijo Sunak a Volodímir Zelenski. (Con información de EFE)

