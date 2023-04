Hallan barco hundido en la Segunda Guerra Mundial en el que murieron 979 prisioneros australianos

Los restos del barco fueron encontrados a más de 4.000 metros de profundidad -superior a la que se encuentran los restos del Titanic- frente a la costa de Filipinas. | Fuente: AFP

El barco Montevideo Maru, que se hundió en 1942 tras ser atacado por un submarino estadounidense, fue encontrado en las profundidades del Mar de China Meridional, poniendo fin a la búsqueda de los restos del peor desastre marítimo en la historia de Australia.



Más de 1.060 personas perdieron la vida, entre ellas 979 australianos, cuando el sumergible torpedeó -sin conocer la carga- el navío de bandera japonesa que transportaba soldados nipones, prisioneros de guerra y civiles de 14 países.



La fundación filantrópica Silentworld indicó este sábado en un comunicado que un equipo, apoyado por la compañía Fugro especialista en aguas profundas y el Ministerio de Defensa australiano, rastrearon desde hace más de dos semanas el lecho marino hasta encontrar el barco hundido.

"Capítulo terrible"

"El descubrimiento del Montevideo Maru cierra un capítulo terrible en la historia militar y marítima de Australia (...) Hoy, al encontrar la embarcación, esperamos dar un cierre a las muchas familias devastadas por este terrible desastre", señaló en el texto John Mullen, director de Silentworld.



Los restos del barco fueron encontrados a más de 4.000 metros de profundidad -superior a la que se encuentran los restos del Titanic- frente a la costa de Filipinas, tras el inicio de la búsqueda el 6 de abril a 110 kilómetros al noroeste de la isla filipina de Luzón.



Apoyados con vehículos submarinos autónomos el primer avistamiento se produjo el 12 de abril, pero aún se necesitaron varios días para verificar los restos del naufragio mediante el análisis de expertos.



"Esperamos que las noticias de hoy traigan un poco de consuelo a los seres queridos que han mantenido una larga vigilia", remarcó en las redes sociales el primer ministro australiano, Anthony Albanese, al resaltar el "extraordinario esfuerzo detrás" del descubrimiento y "la solemne promesa de Australia de recordar y honrar siempre a quienes sirvieron a nuestro país".

"Nunca fueron olvidados"

Por su parte, el ministro australiano de Defensa y viceprimer ministro, Richard Marles, remarcó en otro comunicado que "estos australianos nunca fueron olvidados. Perdidos en las profundidades de los mares, ahora se conoce su lugar de descanso final".



Silentworld subraya que los restos del barco no serán recuperados y no se retirarán restos humanos ni objetos personales "por respeto a todas las familias de las personas a bordo que perdieron la vida".



Solo en este accidente se perdieron el doble de vidas de soldados y civiles australianos que en toda la Guerra de Vietnam, y supera al hundimiento en 1941 de HMAS Sydney, con 645 muertos, y el barco hospital Centaur en 1943, con 268 fallecidos.

(Con información de EFE)

