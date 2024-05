Hamás comunica a Egipto y Qatar que acepta propuesta de tregua en Gaza y EE.UU. vuelve a pedir a Israel no atacar Rafah

El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, comunicó este lunes a Egipto y a Qatar que el grupo islamista palestino ha aceptado su propuesta para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Tras este anuncio, Estados Unidos dijo que está "examinando" esta respuesta y volvió a pedir a Israel que no ataque la ciudad gazatí de Rafah.

"Puedo confirmar que Hamás ha emitido una respuesta. Estamos examinando esa respuesta ahora y discutiéndola con nuestros socios en la región", dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Hamás hizo el anuncio en un breve comunicado en el que no ofreció más detalles, después de que el Ejército israelí ordenara a unos 100.000 palestinos en el este de Rafah evacuar la localidad ante un posible asalto terrestre.



"Ismail Haniyeh, líder del buró político del movimiento Hamás, realizó una llamada con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y con el ministro de Inteligencia egipcio, Abás Kamel, y les informó de la aprobación por parte del movimiento Hamás de su propuesta sobre un acuerdo de alto el fuego", dijo el grupo palestino.

Niños y adulos palestino celebran en Rafah el anuncio de Hamás de aceptar una tregua con Israel. | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

Aún se desconoce la postura de Israel

De momento no se conocen los detalles de la propuesta, ni la postura oficial de las autoridades israelíes, aunque, según medios como la cadena pública Kan o el canal 12 de noticias, el acuerdo aceptado por Hamás no cuenta con la luz verde de Israel.



Los medios, que citan a funcionarios gubernamentales israelíes, dijeron que la oferta que ha aceptado Hamás fue realizada por Egipto de manera unilateral, y que de momento no está siendo tomada en cuenta hasta que no se aclaren los detalles.



Parecía que las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza estaban estancadas, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazara ayer poner fin a la guerra, demanda clave del grupo islamista.

Esta mañana, de hecho, miles de palestinos en la localidad sureña de Rafah recibieron mensajes instándolos a evacuar a la zona de Jan Yunis, haciendo saltar las alarmas ante la posibilidad de que el Ejército comience pronto con su anunciada invasión terrestre en el sur de Gaza.



Poco antes del mensaje de Hamás, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, aseguró en un encuentro con familiares de rehenes que el Ejército seguirá tratando de liberarlos incluso después de que comience el asalto por tierra a Rafah.



El grupo islamista advirtió hoy a las fuerzas israelíes de que cualquier operación militar en Rafah "no será un picnic", y que el brazo armado del grupo, las Brigadas al Qasam, están preparadas para "defender a nuestro pueblo".



Hamás pidió además a los organismos internacionales que todavía operan en el enclave, y en particular a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que no lo abandonen tras las órdenes de evacuación israelíes. (Con información de EFE y AFP)