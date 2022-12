Casi 2.000 desplazados tras la erupción de un volcán en Indonesia | Fuente: AFP | Fotógrafo: BNPB / HANDOUT

Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo al máximo nivel la alerta de riesgo en los alrededores del volcán Semeru, en el sureste de la isla de Java, debido al "aumento de la actividad volcánica" tras la erupción registrada esta mañana, que provocó la evacuación de casi 2.000 personas hasta ahora.



La medida obedece a que la "actividad de erupción y las avalanchas de nubes calientes en el Monte Semeru siguen siendo muy altas", lo que incrementa el riesgo de que se produzcan nubes de gases y vapor de agua o flujos de lava debido a la fuerte lluvia que cae en la zona, explicó en una nota la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).



"Con este aumento de la actividad volcánica, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) elevó el estado del Monte Semeru de 'Alerta' a 'Precaución', o del nivel III al nivel IV", precisó la Agencia.



La BNPB reportó que el Semeru, localizado en la regencia indonesia de Lumajang, emanó este domingo una columna de ceniza gris, con intensidad moderada a espesa, que alcanzó 1,5 kilómetros sobre el nivel del cráter desde las 2.46 hora local (GMT+7).



Un total de 1.979 personas, residentes de 11 áreas alrededor del volcán, fueron desplazadas hasta el momento ante el empeoramiento de las condiciones climáticas y las intensa lluvias a lo largo del día, que hicieron que las cenizas empezaran a caer en varias áreas de la población de Lumajang.



Hasta el momento, no fueron registradas víctimas mortales a raíz de la erupción volcánica, agregó la Agencia.



Asimismo, un equipo conjunto conformado por las autoridades locales, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, voluntarios y otros organismos relevantes "continúan realizando esfuerzos de rescate, búsqueda y evacuación".



Los servicios de emergencia han distribuido un total de 10.000 mascarillas de tela, 10.000 mascarillas médicas y 4.000 mascarillas infantiles para reducir el impacto de las ceniza volcánicas en la salud de los habitantes, mientras que la Cruz Roja trabaja para establecer una cocina pública para auxiliar a los desabrigados.



En vídeos distribuidos por la BNPB, se puede ver una espesa muralla de humo y ceniza avanzando por varias poblaciones anexas al monte Semeru, así como algunas estructuras dañadas y personas recibiendo auxilio de los socorristas en las calles.



Los equipos de emergencia que acompañan la situación desde el terreno han instado a los residentes a no realizar ninguna actividad en el sureste del pueblo de Besuk Kobokan, a 13 kilómetros de la cumbre del monte y centro de la erupción volcánica.



Asimismo, han pedido mantenerse alejados de las orillas de los ríos ante el "potencial de verse afectadas por la expansión de nubes calientes y flujos de lava hasta una distancia de 17 kilómetros desde la cumbre" y no moverse en un radio de 5 kilómetros del cráter debido al peligro de que el volcán expulse piedras incandescentes.



La Agencia Meteorológica de Japón afirmó que monitorea la posibilidad de un tsunami después de que el volcán entrara en erupción, según informó la cadena pública nipona NHK, aunque las autoridades indonesias no han comentado el potencial riesgo de olas gigantes.



La erupción del Semeru, de 3.676 metros de altura y uno de los volcanes más activos de Indonesia, sembró el terror entre los residentes de la población de Lumajang e hizo que muchos abandonaran sus viviendas y huyeran a toda prisa, según se puede ver en diversos vídeos compartidos en las redes sociales.



Hace un año, una inesperada explosión del volcán provocó la muerte de más de 40 personas y obligó el desplazamiento de unos 5.000 individuos, mientras que varias decenas resultaron heridos con quemaduras.



Indonesia se asienta en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica con cerca de 120 volcanes activos y que es sacudida por miles de temblores cada año, la mayoría de magnitud leve o moderada.

EFE