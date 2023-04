Una mujer iraní pasa frente a un enorme cartel de apoyo a Palestina antes del mitin del Día de Al-Quds, con una frase que dice 'estaremos en Quds en menos de 17 years', en la plaza Enghelab en el centro de Teherán, Irán | Fuente: EFE

Más de 150 comercios fueron clausurados en las últimas 24 horas en Irán debido a que las empleadas no llevaban velo. Esto luego de entrar en vigor en el país un nuevo plan de la policía para controlar con ayuda de cámaras de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial que las mujeres usen el hiyab, obligatorio desde la Revolución Islámica de 1979.

"Lastimosamente la policía tuvo que cerrar 137 tiendas y 18 restaurantes y salas de recepción en el país porque no escucharon las precedentes advertencias", indicó el portavoz de la policía, Saïd Montazerolmahdi, citado por la agencia Tasnim.

Cada vez más mujeres en Irán desafían el estricto código de vestimenta, sobre todo desde el inicio de una ola de manifestaciones desencadenada tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven que había sido detenida por, supuestamente, vulnerar ese reglamento.

La policía advirtió que los dueños de vehículos también recibirán un mensaje de aviso si alguna pasajera viola el código de vestimenta. El propietario se arriesga a que le quiten el auto en caso de reincidencia.

"En las últimas 24 horas la policía registró varios cientos de casos de ausencia de uso del velo en los vehículos y se informó de ello a los dueños de los vehículos", añadió Montazerolmahdi.

Cámaras para identificar a mujeres sin velo



La Policía de Irán anunció el sábado pasado que iba a usar cámaras y herramientas inteligentes para identificar en lugares públicos a mujeres que no usan el hijab y dio un plazo de una semana para comenzar a aplicar la medida.

Una mujer iraní pasa frente a una bandera iraní pintada en una pared en una calle de Teherán el 10 de abril de 2023. | Fuente: AFP

Las mujeres identificadas sin velo recibirán un mensaje de texto en el que se les informará de la infracción. Si reinciden se presentarán cargos contra ellas y tendrán que presentarse ante un tribunal.



“Estimada señora en el día … en el lugar de … usted cometió el delito de quitarse el hijab en público, de acuerdo con el artículo del Código Penal Islámico 638”, reza el mensaje que recibirán las mujeres, según la agencia Tasnim.



“Este mensaje es un aviso preliminar, y si insiste en repetir el crimen de no cubrirse con un velo en se enfrentará a la ley”, continúa el mensaje de texto de advertencia.



La ley castiga con multas y hasta dos meses de cárcel a las mujeres de Irán que no se cubren con un velo, pero además las autoridades están barajando otras opciones como la privación de servicios bancarios.



Las mujeres descubiertas sin velo en sus coches se enfrentan a la posible incautación del vehículo.

Fomento de la corrupción

La Justicia de Irán anunció además este sábado que no solo se perseguirá a las mujeres sin velo. Además, se juzgará sin posibilidad de apelación a aquellas personas que fomenten que las mujeres se quiten el obligatorio velo islámico en público.

"El crimen de fomentar quitarse el velo será procesado en una corte criminal, cuya decisión será final y sin posibilidad de apelar", dijo este sábado el fiscal general adjunto del país, Ali Jamadi, de acuerdo con la agencia Mehr.



El fiscal afirmó que llamar a las mujeres a que dejen de taparse la cabeza con un velo es un "claro ejemplo de promoción de la corrupción" y se castigará duramente, aunque no indicó las penas.



"El castigo por fomentar y persuadir a no usar el velo es mucho mayor que dejar de taparse con el hijab", añadió Jamadi.



Esas medidas se suman a otras anteriores para reimponer el velo, símbolo de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní.



Así, los Ministerios de Educación y Salud anunciaron a principios de mes que no permitirán asistir a las universidades ni institutos a las estudiantes que no usen velo.



Y en el metro de la capital han comenzado a dar avisos verbales a las mujeres para que se cubran si quieren usar este servicio público de transporte.

(Con información de EFE y AFP)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter