El viceministro de Relaciones Exteriores iraní admitió el domingo que el embajador británico en Teherán, Rob Macaire, fue arrestado brevemente por haber participado "en una manifestación ilegal", pero fue liberado en cuanto fue identificado.

"No fue detenido, fue arrestado por ser un extranjero no identificado que participaba en una manifestación ilegal", dijo Abas Araghchi en un mensaje en Twitter, explicando que Macaire fue liberado 15 minutos después, cuando su identidad fue confirmada.

El embajador británico en Teherán, Rob Macaire, negó haber participado en una protesta antigubernamental, después de su breve detención la víspera por las fuerzas de seguridad iraníes.



"Puedo confirmar que no participé en ninguna manifestación. Fui a un evento anunciado como una vigilia por las víctimas de la tragedia #PS752", aseguró en un mensaje de Twitter el diplomático, aludiendo al avión ucraniano derribado por error por Irán con 176 personas a bordo.



Macaire explicó que es "normal querer rendir homenaje" a las víctimas ya que entre los pasajeros fallecidos había tres de nacionalidad británica. "Me fui después de 5 minutos, cuando algunos comenzaron a corear (lemas)", precisó el embajador británico.



Ayer, cientos de personas se congregaron en la puerta de la Universidad Tecnológica Amir Kabir para prender velas en homenaje a los fallecidos, pero la vigilia derivó pronto en una protesta contra las autoridades iraníes.



La policía acabó dispersando a la multitud que gritó lemas como "la renuncia (de los responsables) no es suficiente, un juicio es necesario" o "Muerte al dictador", en alusión al líder supremo, Alí Jameneí.



En este contexto, Macaire fue detenido "media hora después de abandonar la zona", según señaló el propio embajador, quien recordó que el arresto de diplomáticos es "ilegal en todos los países".

