Gobierno italiano quiere bloquear pornografía online a los niños: Es protección, no censura

El Gobierno italiano ha decidido proteger a los niños de la pornografía online y trabaja en la forma de lograr un bloqueo informático efectivo que impida el acceso a los contenidos sexuales violentos, tras los últimos casos de abusos sexuales de menores a manos de grupos de su misma edad que han conmocionado al país.



"No se trata de censurar, sino de proteger a los niños", ha dicho la ministra de la Familia, Eugenia Roccella, al explicar una medida que ya han reclamado diversos exponentes sociales, desde la estrella del porno italiano Rocco Siffredi hasta el párroco de Caivano (Nápoles, sur), donde dos primas de 10 y 12 años fueron violadas por una "manada" de jóvenes.



Los expertos estiman hoy en 7 años la edad media del primer contacto de los niños con pornografía, que es cada vez más violenta y extrema, explicó.



La ministra ha dejado claro en varias declaraciones a los medios estos días que para el Ejecutivo que preside Giorgia Meloni se trata de "uno de los principales problemas de la crisis educativa actual", como "ha surgido trágicamente en Caivano".



"Las familias a menudo experimentan una sensación de impotencia porque este contenido viaja a través de las nuevas tecnologías y los niños son infinitamente mejores que nosotros manejándolas" por eso no hay que "dejarlas solas", aseguró Roccella.



La propuesta del Gobierno de la utraderechista Meloni ya ha recibido algunas críticas por ir destinada a los sitios de la industria pornográfica en la web, pero dejando fuera las redes sociales y chats, donde ya circula mucho material porno

Aplicaciones especializadas para detectar menores

La medida se enfoca en bloquear de forma efectiva el acceso de los menores a los sitios web porno, en la mayoría de los cuales basta para acceder con que el usuario diga que tiene más de 18 años: "Es evidente que no se puede impedir el acceso confiando en la autocertificación de la edad, sino que hay que utilizar instrumentos objetivos".



"Debemos responsabilizar a los sitios web de la verificación de la edad, pero sin confiarle los datos de los usuarios. Utilizaremos servicios de terceros para supervisar la aplicación de la ley", indicó la ministra.



De esa forma, las plataformas pornográficas "tendrán que depender, a cambio de una remuneración, de 'terceros de confianza', es decir, aplicaciones especializadas única y exclusivamente en la determinación de la edad de los usuarios", según explica Guido Scorza, miembro de la Autoridad de Protección de Datos Personales, hoy en el diario "Repubblica".



"A través de documentos, inteligencia artificial o cuestionarios, estas aplicaciones pueden determinar si la persona que desea acceder a un video porno es mayor de edad o menor de edad, concediendo o no la libertad sin proporcionar más datos", añade el experto.



Roccella también destacó otras "herramientas, como el control parental, que se utilizan muy poco y que necesitan mayor publicidad y difusión", para que "se use de verdad".

"A nuestros chicos nos esforzamos por darles buena comida, buenas escuelas, una buena educación. En el plano afectivo y sexual, ¿qué queremos que aprendan en la edad de la formación? ¿Que el cuerpo está separado de la persona, que el consentimiento de la mujer no es necesario? El Gobierno no va a evitar este problema, que por lo demás se están planteando en muchas partes del mundo", resumió Roccella.



