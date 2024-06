Javier Milei arremete contra el socialismo con alusiones al presidente español Pedro Sánchez y sus familiares

El presidente de Argentina, Javier Milei, alertó este viernes en Madrid de los "riesgos", la "decadencia" y "catástrofes" del socialismo e instó a no dejarse arruinar la vida por las políticas de esta ideología, al tiempo que aludió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y sus familiares con una crítica velada.



Tras recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, aludió a las "porosas manos de los políticos", sus hermanos o sus parejas, en una referencia, sin citarlo expresamente, al socialista Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David.



"La discrecionalidad siempre juega malas pasadas, siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, quizás es la del hermano, la de la pareja o lo que fuera... y el que quiera entender que entienda", dijo el ultraliberal argentino.



Ya citando directamente a Sánchez, destacó que, "si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas".

Milei fue condecorado

Milei hizo estas manifestaciones tras ser condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en un ambiente de fuerte tensión diplomática entre Argentina y España por su anterior visita el pasado mayo, cuando se refirió a Sánchez como "calaña" y a su mujer como "corrupta", aunque sin nombrarlos. Esto desencadenó una profunda crisis diplomática bilateral, con la retirada de la embajadora española de Buenos Aires.



Un juez español decidió en abril pasado investigar a Begoña Gómez después de que el autodenominado 'sindicato' Manos Limpias, de ultraderecha, presentara una denuncia, fundamentada en noticias de prensa, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que la Fiscalía española pidió archivar.



Además, otro juzgado abrió diligencias de investigación al hermano de Sánchez por la supuesta comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, también tras una denuncia de Manos Limpias.

Milei se reunió con la Comunidad de Madrid

En medio de una gran expectación mediática, con un centenar de periodistas acreditados y decenas de personas, a favor y en contra, a las puertas de la sede del gobierno regional de Madrid, Milei se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid.



Milei centró su intervención en arremeter contra el socialismo y presumir de su "logros" económicos, pero sin dejar de lado sus críticas al jefe del Ejecutivo español, con alusiones a las causas judiciales de su esposa y hermano.



"Parece que una de las excepciones que tienen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez que evidentemente, a pesar de haber estudiado economía o no entendió o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos a los españoles", dijo.



Y apostilló: "Pero tengo esperanza de que estén despertando como están despertando en Argentina".



Como en otras ocasiones, Milei avisó del "daño y la decadencia que causa el socialismo" recordando que "Argentina a finales del siglo XIX era el país más rico del mundo", frente al "socialismo empobrecedor y populismo violento" que ha heredado, una "catástrofe que es la virtud del socialismo".



Por eso, aprovechó para "alertar sobre los riesgos de cómo funciona ese modelo" porque "no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como a la que llegó Argentina".



En clave interna, Milei defendió el sistema de empresa y el liberalismo como las soluciones para su país en contra de la Justicia social y el endeudamiento, conceptos "verdaderamente aberrantes". "Vamos a terminar definitivamente con la inflación en Argentina", enfatizó.

