El presidente estadounidense, Joe Biden, sigue abierto a negociar con su homólogo ruso, Vladímir Putin, pese a haberlo acusado de cometer genocidio en Ucrania, dijo este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.



La portavoz se posicionó así en una rueda de prensa en la que fue preguntada sobre si el uso de la palabra "genocidio" para describir la guerra en Ucrania significa que Biden ha cerrado la puerta a dialogar con Putin.



"No, disputaría esa noción. Las conversaciones de paz son algo que siempre vamos a apoyar, el presidente, el secretario de Estado o el asesor de seguridad nacional, siempre vamos a apoyar a los ucranianos en ese esfuerzo", aseveró.



Psaki defendió los comentarios que pronunció este martes Biden, quien en un acto en Iowa en el que estaba hablando de la inflación usó la palabra "genocidio" para describir la guerra en Ucrania.



Tras el revuelo que provocó ese comentario, Biden conversó con los periodistas que viajaban con él y afirmó que, a su parecer, Putin está cometiendo genocidio en Ucrania.



"Cada vez está más y más claro que Putin está intentando eliminar la idea de ser ucraniano. Las pruebas están aumentando. Son diferentes a las de la semana pasada. Están surgiendo más pruebas que muestran literalmente las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania", declaró Biden.



El mandatario, sin embargo, dijo que dejaría a los abogados decidir a nivel internacional si los hechos en Ucrania cumplen con los requisitos para ser calificados como genocidio o no.



"Pero a mí parece que sí", añadió.



Como Biden había hecho sus declaraciones en un discurso sobre la inflación, algunos analistas políticos empezaron a especular sobre si el mandatario se había salido o no del guion improvisado en un tema vital para la política exterior de Estados Unidos, algo que ya ha hecho en otras ocasiones.



Psaki no aclaró si estaba previsto que Biden hiciera ese comentario, pero recordó que él es el presidente de EE.UU. y "del mundo libre", por lo que puede dar a conocer su punto de vista cuando quiera.



Explicó también que el Departamento de Estado de EE.UU. y otras agencias gubernamentales llevarán a cabo un análisis legal interno para decidir si se designa formalmente como genocidio lo que está ocurriendo en Ucrania.



La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 por la ONU, considera que se está cometiendo un genocidio cuando se mata o cometen actos violentos contra un grupo con la intención de destruirlo total o parcialmente por su nacionalidad, étnica, raza o afiliación religiosa.



El Kremlin reaccionó este miércoles a los comentarios de Biden y consideró "inaceptable" la acusación.

